Bremen weiht bundesweit einzigartiges „Arisierungs“-Mahnmal ein

Von: Thomas Kuzaj

Teilen

Sichtachse: Unten das am Treppenaufgang in die Wilhelm-Kaisen-Brücke eingefügte Mahnmal, oben die Spedition Kühne und Nagel. © Kuzaj

Nach jahrelanger Vorbereitungen und langen Diskussionen ist es nun fertig, das „Arisierungs“-Mahnmal in Bremen. Und es ist deutschlandweit einzigartig.

Bremen – Mit einer bewegenden Feierstunde ist am Sonntag das „Arisierungs“-Mahnmal an der Bremer Weserpromenade (Wilhelm-Kaisen-Brücke, Höhe Tiefer) eingeweiht worden. Es geht auf bürgerliches Engagement sowie einen Beschluss der Stadtbürgerschaft von November 2016 zurück. Das deutschlandweit einmalige Mahnmal erinnert an eine wirtschaftliche Dimension des Holocaust – an die systematische Beraubung der jüdischen Bevölkerung, an die Aktion „M“ der Nationalsozialisten.

„M“ steht für „Möbel“ – Möbel und weitere Gegenstände aus sogenannten „unbewachten jüdischen Wohnungen“ geflohener und deportierter Menschen. Möbel, die behördlich beschlagnahmt und wirtschaftlich verwertet wurden, die durch Europa transportiert und auf sogenannten „Judenauktionen“ billig an die „Volksgemeinschaft“ abgegeben wurden. Speditionen verdienten mit an diesem Geschäft, zu ihnen gehörte Kühne und Nagel. Nicht ohne Grund steht das Mahnmal in einer Sichtachse, die den Blick auf die Bremer Zentrale des Unternehmens lenkt, das 1890 von August Kühne und Friedrich Nagel an der Weser gegründet worden war.

Evin Oettingshausen – hier bei einem Gespräch am Rand der Einweihungsfeier – hat das Mahnmal entworfen. © Kuzaj

Heute wird die Spedition in der öffentlichen Wahrnehmung mehr mit Hamburg als mit Bremen verbunden. 1902 schickte Kühne einen jungen Mitarbeiter von der Weser an die Elbe, der als Lehrling in der Firma angefangen hatte und nun die Niederlassung in Hamburg aufbauen sollte: Adolf Maass, geboren 1875 als Sohn jüdischer Eltern. Im Jahr 1910 ist Maass Teilhaber von Kühne und Nagel geworden.

„Wichtiger Schritt zur Anerkennung“

„Im April 1933 wurde er herausgedrängt“, sagt Barbara Maass, 69. Die Enkelin von Adolf Maass, der in Auschwitz ermordet wurde, ist zur Einweihung des Mahnmals aus Montreal, Kanada, nach Bremen gereist. „Dieses Mahnmal ist ein wichtiger Schritt zur Anerkennung der skrupellosen Handlungen der Komplizen und Profiteure des Holocaust“, sagt Maass vor etwa 300 Zuhörern an den Weserarkaden. Und: „Bis vor Kurzem war ich nicht in der Lage, über den Holocaust zu lesen – und schon gar nicht, Dokumentationen oder Filme darüber anzusehen. Es war zu schmerzhaft, es war zu entsetzlich, es war zu beängstigend. Aber um eine gewisse Hoffnung zu haben, dass dieses reine Übel nicht wieder auftaucht, müssen wir uns damit auseinandersetzen, was passiert ist und wie genau es passiert ist. Diese Aufarbeitung ist hier und jetzt notwendig, auch im Hinblick auf Unternehmen wie Kühne und Nagel.“

2015 hatte das Unternehmen auf dem Bremer Marktplatz sein 125-jähriges Bestehen gefeiert. Dass Themen wie die Aktion „M“ dabei keine Rolle spielten und der entsprechende Zeitraum auf Nachfrage als für die Unternehmenshistorie nicht relevant bezeichnet wurde, ärgerte den Bremer Journalisten und Kulturwissenschaftler Henning Bleyl. Er wurde zum Initiator des Mahnmal-Projekts, das über Jahre auch kontrovers diskutiert worden ist. An der Finanzierung des von Evin Oettingshausen entworfenen Mahnmals, das nach Angaben des Kulturressorts insgesamt 548.000 Euro gekostet hat, beteiligten sich Bürger durch Spenden. Das Bauwerk schließe in Deutschland eine Leerstelle in der Erinnerungslandschaft, sagte Bürgermeister und Kultursenator Andreas Bovenschulte (SPD) am Sonntag bei der Einweihung.

„Das ist die Macht der Kunst“

Das nun fertiggestellte Mahnmal, es klagt nicht plakativ an, aber es wirkt – es entfaltet eine Wirkung, die den Entwürfen in der jahrelangen politischen Diskussion nicht anzusehen war oder vielleicht auch davon überdeckt wurde: Ein sechs Meter hoher Schacht mit zwei Fenstern, am Treppenaufgang an der Tiefer in die Wilhelm-Kaisen-Brücke eingefügt. Von der Tiefer selbst geht der Blick durch ein drittes Fenster im Trottoir in die Tiefe, sinnbildlich in den Abgrund. Vom Treppenaufgang und von der Weserpromenade kann auf Augenhöhe in den Schacht geblickt werden. Zu sehen ist ein leerer Raum mit grauen Wänden aus Beton, in denen Umrisse von Möbelstücken zu erkennen sind.

Umrisse von Möbeln: Blick in das Mahnmal. © Kuzaj

Die Leere steht für den Verlust jüdischen Lebens. Menschen, deren Existenzen zerstört worden sind, wurden auch noch beraubt, dafür stehen die Umrisse des Mobiliars – letzte Spuren eines vernichteten Alltags. Wer an der Weserpromenade steht und zur Wilhelm-Kaisen-Brücke hochblickt, erkennt den an dieser Stelle genau so gewollten Zusammenhang – unten das Mahnmal, oben erhebt sich der Kühne-und-Nagel-Bau. Und während das Speditionsbauwerk machtvoll erscheint, wirkt das Mahnmal auf beinahe verstörende Weise zurückhaltend, als wolle es sich nicht aufdrängen. Dieses gewissermaßen Beiläufige symbolisiert einerseits die unscheinbare Alltäglichkeit der hier angesprochenen Taten. Andererseits muss eben auch tatsächlich hingeschaut werden, um den Zusammenhang zu erkennen.

Für Dr. Grigori Pantijelew, Vorstand der Jüdischen Gemeinde Bremen, ist das Mahnmal mit Blick auf diese Zusammenhänge „nicht das Ende der Debatte, es ist der Anfang“. Und, so Pantijelew weiter: „Mit einfachen Mitteln der Perspektive lässt Evin Oettingshausen die Erinnerung an die Shoah einmauern, aber auch die Parabel über David und Goliath aufs Neue entstehen: Ich sehe, wie das kleine Mahnmal vor dem Hintergrund des – aus meiner Sicht – protzigen Kühne-und-Nagel-Gebäudes sich behauptet. Das ist die Macht der Kunst!“