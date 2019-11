Weihnachtszauber in der Bremer Innenstadt

Bremen – „Weißt Du, wieviel Sternlein stehen?“ Nein, wer weiß das schon in der Vorweihnachtszeit so ganz genau. Sicher ist nur, dass in diesen Tagen neben den Sternlein auch sehr viele Lichtlein zu sehen sind – in der Bremer Innenstadt sogar noch mehr als im Vorjahr! Denn die Kaufleute machen noch mehr Licht an, noch mehr Adventsbeleuchtung.

Sie wird „traditionell am Montag nach dem Totensonntag angeschaltet, zeitgleich zum Beginn von Weihnachtsmarkt und ,Schlachte-Zauber‘“, so Dr. Jan-Peter Halves von der Einzelhändler-Vereinigung City-Initiative. Wie berichtet, beginnen die beiden Märkte am 25. November. Dazu werden wieder gut drei Millionen Besucher in der Bremer Innenstadt erwartet.

Premiere feiert in diesem Jahr eine „Lichtachse“, die von der Knochenhauerstraße bis zur Schlachte leuchtet. Die City-Initiative hat zehn neue Bäume in der Papen- und Pieperstraße mit Lichterketten versehen. „Zusammen mit den beleuchteten Bäumen in der Knochenhauerstraße und an der Schlachte ergibt sich so ein eindrucksvoller Rundlauf“, heißt es bei den Kaufleuten. Obendrein wurde die festlich strahlende Umrandung des Domshofs mit der Illumination weiterer Bäume auf der Westseite abgeschlossen.

Halves: „Die City-Initiative hat nun 64 Bäume in der Innenstadt mit Lichterketten geschmückt, etwa 144.000 Lichtpunkte führen die Besucher durch die Stadt. Die konsequente Umstellung auf LED-Lichttechnik hat den Stromverbrauch dabei um etwa 80 Prozent reduziert.“ Dank einer Förderung aus dem Wirtschaftsressort sei es zudem möglich geworden, im Schnoor neue – und hellere – LED-Weihnachtssterne zu installieren. „Damit konnte eine der letzten Lücken in der Bremer Winterwunderwelt geschlossen werden“, so Halves.

Und weiter: „Das Aufhängen, Unterhalten und Einlagern von Sternen, Ketten, Kronleuchtern und vielen weiteren Objekten ist ein teures Unterfangen, etwa 200 Anlieger der Bremer City finanzieren jedes Jahr die laufenden Kosten von insgesamt 100.000 Euro.“ Abgeschaltet wird die Adventsbeleuchtung nach dem Dreikönigstag, 6. Januar. Aber das ist noch lange hin.

„Bremen geht in die Luft“

So lange aber ist es auch nicht mehr hin bis zum neuen Jahr. Zeit also, sich Gedanken über einen neuen Kalender zu machen. Unter dem Titel „Bremen geht in die Luft“ ist in der Edition Temmen jetzt ein Kalender mit Motiven erschienen, die aus dem Fotoarchiv des Zentrums für Medien (am Landesinstitut für Schule) stammen. Wie der Titel andeutet, präsentiert der 40 Zentimeter mal 30 Zentimeter große Kalender als Bremen als historischen Luftfahrtstandort.

Die Pioniere der Bremer Luftfahrt nutzten ab 1909 das Weideland Neuenlander Feld als Flugplatz. Das waren die Anfänge – später gründeten Flugpioniere Unternehmen, Focke-Wulf in den 20er Jahren ist nur ein Beispiel. Um Bildauswahl und Kalendertexte haben sich Michael Schnelle (Fotoarchiv) und Dr. Daniel Tilgner (Landesfilmarchiv) gekümmert. Der Monatskalender mit den historischen Schwarzweißaufnahmen kostet 9,90 Euro.

Offiziell vorgestellt wird er natürlich auch noch. Und zwar in der Bremer Innenstadt – am Dienstag, 26. November, um 19 Uhr in den Räumen der Arbeitnehmerkammer an der Bürgerstraße 1. Präsentiert wird der Kalender dort im Rahmen einer Ausstellungseröffnung: Die Schau „Bremen hebt ab“ vereint ebenfalls historische Aufnahmen aus den Archiven des Landesinstituts für Schule. Zur Eröffnung gibt‘s zudem Musik von Julie Comparini (Gesang) und Willy Schwarz (Akkordeon und Gesang) – Lieder über das Fliegen stehen dann auf dem Programm, was auch sonst.

Die Ausstellung ist bis zum 3. Januar 2020 in der Galerie im Foyer der Kammer zu sehen. Geöffnet ist sie montags bis donnerstags in der Zeit von 8 bis 18.30 Uhr und freitags von 8 bis 13 Uhr. Der Eintritt ist frei.