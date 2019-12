Bremen von A bis Z: Schöne Karten, schwere Pakete

Haben Sie Ihre Weihnachtspost schon erledigt? Falls nicht, wird es aber so langsam höchste Zeit. Die Bremer lieben Weihnachtspost.

Sie lieben sie fast so sehr wie die Briten, die noch mehr Weihnachtskarten verschicken als die Bremer und ihre Karten auf dem Kaminsims sammeln, bis der unter der Last von Pappe, Papier und Glitzerfolie zusammenzubrechen droht.

Die Bremer lieben die Weihnachtspost so sehr, dass es dieser Tage oft sehr, sehr voll wird an den Orten, die früher mal „Postamt“ hießen und heute „Postagentur“ oder „Postbankfiliale mit Briefmarkenverkauf“ oder wie auch immer. Schlangen bilden sich dort. Sehr, sehr lange Schlangen sind es zuweilen. Schlangen, in denen viele Menschen mit dicken, schweren Paketen stehen. Was da drin sein mag? Sind es Pakete voller Weihnachtskarten?

Es ist ja genug Zeit, sich über Fragen wie diese Gedanken zu machen, wenn man in so einer Schlange steht und nur sehr, sehr langsam vorankommt. Wenn überhaupt. Merkwürdig nur, dass Geschenkpakete früher anders aussahen. Damals, als es noch Postämter gab, standen jedenfalls keine Namen von Internetversandhäusern auf den Weihnachtspaketen. Das Internet war ja noch gar nicht erfunden!

Ach – Sie meinen, das sind gar keine Geschenkpakete, sondern Retourensendungen? Retourenpakete voller Geschenke, die schon vor dem Fest zurückgegeben werden? Weil der für Tante Gitti ausgesuchte Bremer Klaben doch nichts für sie ist, da sie keine Rosinen verträgt? Weil die Farbe der eigentlich Opa Jürgen zugedachten Krawatte doch nicht ganz Ton in Ton ist mit der Wollmütze für Oma Jutta? Weil das Vogelhäuschen für… nun ja – und so weiter, und so fort.

Mag sein, dass Sie vollkommen richtig liegen. Dabei wäre die Lösung der Sache doch so einfach wie naheliegend. Wenn alle anstelle der großen Geschenke bloß schöne Weihnachtskarten verschicken – wie es ja eigentlich bremische Sitte ist –, dann wären die Schlangen in den Postämtern (oder wie auch immer die Dinger heutzutage heißen) viel, viel kürzer.