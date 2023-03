Mit 120 km/h durch die City: Psychisch auffälliger 23-jähriger Autodieb rast durch Bremen

Von: Marcel Prigge

Erst ein Autodiebstahl, dann zwei Unfälle und schließlich die Flucht zu Fuß. Ein 23-Jähriger ist am Freitag durch Bremen gerast. Laut Polizei zeigte er psychische Auffälligkeiten.

Bremen – Ein 23-jähriger Autodieb ist am Freitag, 17. März 2023, mit etwa 120 km/h durch Bremen gerast und hat mehrere Verkehrsunfälle verursacht. Die Polizei konnte den jungen Mann nach einer Flucht zu Fuß ergreifen. Verletzt wurde niemand.

BMW an Parkschranke gestohlen: Psychisch auffälliger 23-jähriger Autodieb rast durch Bremen

Wie die Beamten mitteilen, begann alles am Freitagabend auf einem Parkplatz an der Bremer Bürgerweise. Dort habe ein 44-Jähriger seinen BMW vor den Schranken zu einem gebührenpflichtigen Parkplatz abgestellt. Dort sei er kurz ausgestiegen und zum Kassenautomat gegangen. Wenige Sekunden habe er einen lauten Knall gehört und festgestellt, dass ein fremder Mann mit seinem Auto die Schranke durchbrochen hatte und davon raste.

„Der Autodieb fuhr zunächst in Richtung Findorff, verursachte dann einen Verkehrsunfall an einem Haltestellenhäuschen der BSAG in der Faulenstraße und wurde anschließend auf der Horner Heerstraße mit Fahrtrichtung stadtauswärts gemeldet“, berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Während seiner Fahrt durch Bremen kam es dann zu mehreren weiteren Gefahrenlagen.

Mit 120 km/h über die Waller Heerstraße: Polizei schnappt 23-Jährigen auf Flucht

Alarmierte Einsatzkräfte haben das gestohlene Auto schließlich auf der Waller Heerstraße ausmachen können. „Der Fahrer raste mit ca. 120 km/h über die Waller Heerstraße in stadtauswärtige Richtung. In Höhe der Waller Friedhofstraße verlor er die Kontrolle über den BMW und verunfallte. Danach flüchtete er zu Fuß, konnte aber wenig später gestellt werden.“

Der 23-Jährige wies nach Angaben der Polizei psychische Auffälligkeiten auf und wurde zur Begutachtung einer psychiatrischen Einrichtung zugeführt. Verletzt wurde niemand, die weiteren Ermittlungen dauern an.

