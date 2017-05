Feuerwehr rettet drei Menschen aus brennendem Wohnhaus

Waller Heerstraße gesperrt

+ © Christian Butt Bei dem Brand in Walle sind drei Menschen verletzt worden. © Christian Butt

Bremen - Feuerwehrleute haben bei einem Wohnhausbrand in Bremen-Walle drei Menschen gerettet. Das Feuer brach aus noch ungeklärter Ursache am späten Montagabend in einer Wohnung im Dachgeschoss aus, wie die Feuerwehr mitteilte.