Bombenfund auf Kelloggs-Gelände: Sprengung verläuft erfolgreich

Bremen - Auf dem ehemaligen Kelloggs-Gelände in Bremen-Walle sind am Donnerstag Fragmente einer Weltkriegsbombe gefunden worden. Die Sprenung ist für 14.15 Uhr geplant.

Update, 14.40 Uhr:

Die Weltkriegsbombe wurde um 14.25 Uhr erfolgreich gesprengt. Es kam zu keinen besonderen Vorkommnissen, teilte die Polizei wenig später per Twitter und Pressemeldung mit.

Originalmeldung:

Die britische Fünf-Zentner-Bombe wurde bei Sondierungsarbeiten gefunden, teilt die Polizei Bremen mit. Da der Zünder der Bombe in einem schlechten Zustand sei, werde sie zunächst durch die Feuerwehr Bremen in einem 24.000-Liter-Wasserkissen eingebettet und vom Sprengmeister der Bremer Polizei, Thomas Richter, kontrolliert gesprengt.

Ab 13.45 Uhr beginnen die polizeilichen Maßnahmen. Der Evakuierungsbereich beträgt 200 Meter. Innerhalb von 400 Metern ist luftschutzmäßiges Verhalten erforderlich. Somit sind auch in Bezug auf luftschutzmäßiges Verhalten Bereiche des Hohentorshafen der gegenüberliegende Weserseite betroffen und eine voraussichtliche kurze Sperrung der Weser erforderlich. Auch der ÖPNV sei von der Evakuierung betroffen, heißt es vonseiten der Polizei mit Verweis auf die Website der BSAG.

Die betroffenen Bereiche der Maßnahmen (Evakuierung und luftschutzmäßiges Verhalten) können Sie dieser Karte entnehmen. Die #Evakuierung beginnt gegen 13:45 Uhr. pic.twitter.com/BHuFYBokRj — Polizei Bremen (@BremenPolizei) February 7, 2019

Dort heißt es, die Linien 3 und 20 werden ab circa 13 in Höhe des Europahafens gesperrt. Linie 3 fährt in dieser zeit ab Hansator über Lloydstraße-Doventor-Radio Bremen in beiden Richtungen, die Linie 20 ab Doventorstraße über Lloydstraße-Hansator zur Konsul-Smidt-Straße in beiden Richtungen.

Wie sprengen unsere #Sprengmeister eigentlich so eine Bombe, ohne größere Schäden zu verursachen? Zum Beispiel mit so einem Wasserkissen, das über den Sprengort gelegt wird. Das stoppt die Splitterwirkung der Detonation ☝️

Was schätzen Sie, wie viele Liter Wasser sind da drin? pic.twitter.com/Nrzrm06OME — Polizei Bremen (@BremenPolizei) February 7, 2019

Bei luftschutzmäßigem Verhalten geht es darum, dass betroffene Personen sich während der Sprengung zwar im Gebäude aufhalten dürfen, aber in Räumen, die vom Fundort abgewandt liegen. Außerdem sollten diese sich nicht in der Nähe von Fenstern aufhalten und Fenster kippen. Die Polizei empfiehlt, den betroffenen Bereich zu umfahren.