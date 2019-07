Angreifer sticht auf 23-jährigen Mann in Bremen ein

Bremen Walle: Angreifer sticht in Gaststätte plötzlich auf 23-jährigen ein

Aus einem Gespräch entwickelt sich zwischen mehreren Männern ein Streit und schließlich eine Schlägerei. Dann sticht einer der Männer mit einem Messer zu und verletzt einen 23-jährigen lebensgefährlich.

Bremen - Nach Angaben der Polizei stach ein unbekannter Mann in der Nacht auf Sonntag vor einer Gaststätte in Bremen-Walle auf einen 23-Jährigen ein. Der Angreifer flüchtete, der 23 Jahre alte Bremer wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Bremen: Schlägerei in Gaststätte in Walle

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hielt sich der 23-Jährige zusammen mit seinem gleichaltrigen Bekannten vor einer Kneipe in der Elisabethstraße in Bremen auf. Der spätere mutmaßliche Angreifer und sein Begleiter kamen hinzu und unterhielten sich mit den beiden. Aus bisher ungeklärten Gründen entwickelte sich eine Schlägerei, bei der der Angreifer ein Messer einsetzte und auf den Bremer einstach.

Bremen-Walle: Angreifer sticht mit Messer zu

Das Duo flüchtete, der 23 Jahre alte Mann wurde umgehend in die Notaufnahme gebracht. Sein Bekannter erlitt bei der Auseinandersetzung leichte Verletzungen und konnte nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen.

Polizei Bremen sucht Täter

Die Täter wurden als etwa 35 Jahre alt und 175 Zentimeter groß beschrieben. Sie hatten einen dunklen Teint und trugen bei der Tatausführung schwarze Jacken. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zu den Hintergründen und den Tätern laufen auf Hochtouren. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 3623888 entgegen.

Weitere Nachrichten aus Niedersachsen und Bremen:

