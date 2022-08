Zerreißprobe für Autofahrer in Bremen: Wall wird ein Jahr lang umgebaut

Von: Yannick Hanke

Der Wall in Bremen wird für ein Jahr lang umgebaut. Hier soll eine Fahrradpremiumroute entstehen. © Schöning/imago/Archivbild

Nach den Bauarbeiten am Brill ist vor den Maßnahmen am Wall in Bremen. Ein Jahr lang wird der Wall zur Radpremiumroute umgestaltet. Verkehrschaos inklusive?

Bremen – Groß angelegte Bauarbeiten und Bremen, das gehört zusammen. Das aktuellste Beispiel hierfür ist die Brill-Kreuzung, wo die Gleise bereits seit Mitte Juli 2022 auf rund 850 Metern erneuert werden. War der Autoverkehr zunächst nicht dadurch beeinträchtigt, muss die Brill-Kreuzung nun bis Ende August für den Autoverkehr voll gesperrt werden. Sind die Erneuerungsmaßnahmen vorbei, tut sich am Wall im wahrsten Sinne des Wortes die nächste Baustelle auf.

Umbau am Wall in Bremen: Umgestaltung zur Radpremiumroute dauert ein Jahr an

Wie der Weser-Kurier unter Berufung auf das Amt für Straßen und Verkehr (ASV) berichtet, sehen sich die Autofahrer in der Bremer Innenstadt zeitnah mit einer weiteren Nervenprobe konfrontiert. Denn entlang der Wallanlagen zwischen dem Doventor und der Tiefer wird es ein Jahr lang eine Reihe von Baustellen geben. Diese seien jeweils mit einer Vollsperrung der Fahrbahn verbunden.

Ursprünglich sollte das groß angelegte Projekt am Bremer Wall bereits Anfang Juni beginnen. Nun ist es erst Ende August 2022 der Fall. Ziel der Umbaumaßnahmen ist, dass die Verbindung zu einer Fahrradpremiumroute ausgebaut wird. Sie ist dabei Teil einer Strecke, die auf 43,8 Kilometern von Farge in Bremen-Nord über Gröpelingen, Walle, Mitte, Östliche Vorstadt bis nach Hemelingen und Mahndorf führt.

Umbau am Bremer Wall: In welcher Reihenfolge welche Straßen gesperrt sind

Das Stück, das die Straße Am Wall betrifft, wo viele Geschäfte, Restaurants, Cafés und Bars ansässig sind, hatte schon in der Vergangenheit immer wieder für Streit gesorgt. Schließlich hadern Kaufleute, aber auch die Handelskammer mit der geplanten Premiumroute, die dem Autoverkehr letztlich nur noch eine Fahrspur übrig lässt. Einen teils konkreten Ablauf gibt es für den Umbau laut ASV auch schon:

Umbau der Strecke zwischen Tiefer und Ostertorsteinweg (hiermit wird begonnen; Dauer von zwei Monaten einkalkuliert)

und (hiermit wird begonnen; Dauer von zwei Monaten einkalkuliert) Umbau der Strecke zwischen Doventor und Bürgermeister-Smidt-Straße (zeitgleich mit erstgenannter Strecke; Dauer von etwas mehr als zwei Monaten)

und (zeitgleich mit erstgenannter Strecke; Dauer von etwas mehr als zwei Monaten) danach folgen Umbauarbeiten in dieser Reihenfolge: Bürgermeister-Smidt-Straße bis zum Herdentor, Ostertorsteinweg bis zur Bischofsnadel, Bischofsnadel bis zum Herdentor

Doch bis zum Beginn der Arbeiten sind die genannten Strecken noch weiterhin befahrbar. Es heißt, dass das Projekt rund um den Wall in Bremen bis zum Herbst 2023 beendet sein muss. Schließlich könne sich Bremen keine weiteren Verzögerungen leisten, da andernfalls die zeitlich befristete Förderung durch den Bund verloren ginge. Diese bezieht sich dabei nicht nur auf die Strecke entlang der Wallanlagen, sondern tangiert auch weitere Fahrradrouten, die durch das Stephaniviertel und die Neustadt führen.

Wall in Bremen soll zur „tollen Radpremiumroute“ und zum „schönen Einkaufsboulevard“ werden

Die Kosten für den sogenannten Wallring, über den der Bremer Senat Ende April 2019 entschied, sollten sich ursprünglich auf 4,3 Millionen Euro belaufen. Aufgrund der „allgemeinen Marktlage“, wie es Verkehrssenatorin Maike Schaefer (Grüne) formuliert, werden sie mittlerweile auf rund 7,7 Millionen Euro taxiert. Rund 90 Prozent der Kosten übernimmt dabei der Bund.

Ziel ist, aus dem Wall sowohl eine tolle Radpremiumroute als auch einen schönen Einkaufsboulevard zu machen.

Durch die Umbaumaßnahmen soll der Wall qualitativ aufgewertet werden. Beispielsweise soll es eine bessere Anbindung des Boulevards zum Beispiel durch die Museumstraße, die vom Wall zum Schüsselkorb führt, geben. Auch die Abwicklung des Lieferverkehrs, das Parken und die Eingangssituation am Herdensteintorweg würden eine Rolle spielen.