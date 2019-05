W wie Wahlplakate: Frau Steiner hat alles im Blick

Bremen - Wir hatten uns schon so an sie gewöhnt! Wochenlang hat sie von draußen in unsere Küche hineingeguckt und immer dabei gelächelt. Sie, das ist Lencke Steiner von der FDP. Sie thronte draußen auf den Beiratskandidaten der CDU, die sie wie bei einer Räuberleiter auf eine höhere Ebene hoben. Passte gut zu Lencke Steiner, die höhere Ebene.

Anfangs war uns die Sache ja etwas unheimlich gewesen. Wegen der Privatsphäre. Frau Steiner bekam ja alles mit! Kaffee kochen und Geschirrspülmaschine ausräumen. Staubsaugen und Blumen gießen. Brote schmieren und Kartoffeln schälen. Nichts blieb der FDP-Politikerin verborgen. Da sage noch jemand, Politiker hätten keinen Einblick ins Alltagsleben der Wähler! Frau Steiner hatte wirklich alles im Blick von ihrer höheren Warte da draußen auf der Straße. Doch sie ließ sich nichts anmerken. Sie guckte immer gleich.

Die Bremer mögen ihre Politiker. Deshalb hatten sie in den vergangenen Wochen überall in der Stadt Bilder von ihnen aufgehängt. Auf diese bekam Frau Steiner vor der Bürgerschaftswahl den Einblick in unsere Küche. Ihre Kollegen haben sich dafür wohl nicht so interessiert.

Aber jetzt ist sie abgerutscht, die Lencke Steiner. Auf deutlich tieferer Position ist sie nun zu finden. Und was in unserer Küche passiert, das scheint sie auch nicht mehr zu interessieren, kaum ist die Wahl vorbei. Vielleicht hat sie genug gesehen. Jedenfalls blickt sie jetzt woanders hin. Und bald schon wird sie ganz verschwinden müssen. Bis Sonntag, so heißt es, müssen all die schönen Bilder in Bremen abgenommen werden. Doch wer weiß – vielleicht schaut Frau Steiner irgendwann ja mal wieder rein, wenn wir Kaffee kochen.