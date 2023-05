Straßenfest in der Böttcherstraße: Freude und Frust bei den Wahlpartys in Bremen

CDU setzt jetzt auf Rot-Schwarz

+ © Kuzaj CDU-Spitzenkandidat Frank Imhoff umarmt seine „Tandem“-Partnerin Wiebke Winter und macht Stimmung bei der CDU-Wahlparty in der „Markthalle Acht“ am Domhof. Das neue Ziel der Bremer Union lautet nun: Koalitionsverhandlungen mit den Sozialdemokraten. © Kuzaj

Bremen – Jubel hier, Ernüchterung dort. Wahlpartys als Wechselspiel der Emotionen, das ließ sich am Wahlabend in Bremen allerorten beobachten. Die SPD wieder stärkste Kraft, gefolgt von der CDU. Die Grünen mit sehr deutlichen Verlusten, die Linken solide, für die FDP eine Zitterpartie. Dazu das in der Prognose zweistellige Ergebnis der „Bürger in Wut“, das für viel Gesprächsstoff sorgte.

Würde die CDU ihren Coup von 2019 wiederholen und noch einmal vor der SPD landen? So mancher hatte darauf spekuliert. 200 Anmeldungen gab‘s für die Wahlparty der CDU in der „Markthalle Acht“ am Domshof, mehr waren brandschutztechnisch nicht erlaubt. Allein 70 der 200 Anmeldungen gingen auf das Konto von Medienvertretern.

In welche Richtung es mit den Prognosen geht, erfahren die Parteistrategen schon vor 18 Uhr. So lassen sich die Stellungnahmen vorbereiten und Sprachregelungen treffen für das, was dann um 18 Uhr verkündet wird. Als die Prognose dann über die TV-Schirme flimmert, macht sich Enttäuschung breit in der „Markthalle Acht“: „Oh! Nein!“ Da hatten die CDU-Mitglieder sich schon mehr erhofft mit dem „Tandem“ aus Spitzenkandidat Frank Imhoff und der jungen Klimapolitikerin Wiebke Winter. Lange Gesichter sind nun zu sehen, es wird recht still bei „Störtebeker Bier“ und Bratwurst. „Nichts zu den Stammwählern dazugewonnen“, klagt einer.

Imhoff: „Wir hatten uns das alle noch ein bisschen besser vorgestellt“

Plötzlich Lärm. Musik setzt ein, laute Musik: „Insomnia“ von „Faithless“, ein pulsierend treibender Hit aus den 90ern. Imhoff und Winter erscheinen, und Imhoff hat in diesem Augenblick nur ein Programm: Stimmung machen, gute Stimmung. Er geht im Rhythmus mit, er reckt Arm und Faust, er ruft „Vollgas!“ Mit Applaus empfängt die Partei ihr „Tandem“, und Imhoff legt los: Dank an Wahlkämpfer und Familie, aufmunternde Worte: „Das Glas ist immer halb voll, nie halb leer.“ Ja, zugegeben: „Wir hatten uns das alle noch ein bisschen besser vorgestellt und haben unser Wahlziel verfehlt, stärkste Kraft zu werden.“ Aber: „Wir hatten einen Bürgermeister, der alles überstrahlt hat.“ Doch: „Wir sind mit Abstand zweitstärkste Kraft.“

Imhoff wirbt für eine Koalition aus SPD und CDU, das ist seine Botschaft an diesem Abend: „Rot-Rot-Grün hat ausgedient!“ Jetzt liege es an SPD-Bürgermeister Andreas Bovenschulte, aber eben: „Wir sind zu Koalitionsverhandlungen bereit.“ Nicht „um jeden Preis“ natürlich, doch: „Wir glauben an eine Koalition der Vernunft.“ Das ist die neue Sprachregelung.

+ Die FDP mit Spitzenkandidat Thore Schäck (hier beim TV-Interview im Dorint-City-Hotel) muss zittern. © Kuzaj

Bremer SPD feiert in der Böttcherstraße

Straßenparty unterdessen in der guten alten Böttcherstraße. Die SPD feiert ihre Wahlparty in der rheinisch geprägten Polit-Kneipe „Ständige Vertretung“ („Stäv“), und dort herrscht seit Verkündung der ersten Prognose ständige Hochstimmung. Schon die Bekanntgabe der CDU-Zahlen sorgt für ausgelassenen Jubel. Die SPD-Zahlen gehen anschließend beinahe unter im Lärm. Die „Stäv“-typischen Kölsch-Gläser machen die Runde, der Wein wirkt geradezu aufdringlich programmatisch: „Lust auf Rot“, so heißt sie, die Spätburgunder-Regent-Cuvée aus dem Schwarzwald. Schwarzwald bei den Roten – schon ein versteckter Hinweis auf Rot-Schwarz?

+ SPD-Spitzenkandidat Andreas Bovenschulte und seine Partnerin Kerstin Krüger in der „Stäv“. © dpa/Schuldt

Die „Ständige Vertretung“ jedenfalls droht fast zu platzen – so wird auch vor der Tür gefeiert. Alles rot in der Böttcherstraße. Spitzenkandidat Bovenschulte strahlt, seine Partnerin Kerstin Krüger leuchtet in SPD-roter Kleidung. Einmal bekommt der Bürgermeister auch feuchte Augen, er sammelt sich und spricht mit belegter Stimme: „Es rührt mich zutiefst, dass meine Eltern heute hier sind.“ Bovenschulte wurde 1965 in Hildesheim geboren und wuchs in Elze auf, bevor er zum Jurastudium nach Bremen kam.

Enttäuschung und Trotz bei den Grünen im Bremer Schlachthof

+ Grünen-Spitzenkandidatin Maike Schaefer am Wahlabend auf dem Weg ins Haus der Bürgerschaft. © dpa/Strangmann

Szenenwechsel. Eine Mischung aus Enttäuschung und Trotz herrscht in der Kesselhalle des Kulturzentrums Schlachthof (Bürgerweide), wo die Bremer Grünen zu ihrer Wahlparty zusammengekommen sind. „Ein enttäuschendes und bitteres Ergebnis“, so Spitzenkandidatin Maike Schaefer. „Wir hätten uns viel mehr gewünscht.“ Mit Applaus wird sie dennoch empfangen, die in Bremen so umstrittene Bau- und Verkehrssenatorin. Das Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Bovenschulte und Imhoff habe den Grünen geschadet, findet Schaefer. Rückenwind aus Berlin habe gefehlt. „Ich weiß um meine Verantwortung als Spitzenkandidatin“, das sagt die Wahlverliererin auch. Und noch etwas möchte Schaefer loswerden. Das hohe Ergebnis der „Bürger in Wut“, erklärt sie, habe sie erschüttert.

+ Piet Leidreiter, Spitzenkandidat der Wählervereinigung „Bürger in Wut“, umarmt seine Tochter. © dpa/Dulian

Die Linken feiern ihr solides Ergebnis bei der „Union-Brauerei“ in Walle. „Wir haben auch ein bisschen darunter gelitten, dass die Grünen in der Regierung sehr umstritten waren. Insofern freuen wir uns wahnsinnig über das Ergebnis“, so Spitzenkandidatin und Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt.