Bremen Wahl: Ergebnisse und Koalitionsrechner 

Ein Blick in das Wahlstudio der ARD in der Bremer Bürgerschaft. Rund 478 000 Bremerinnen und Bremer sind aufgerufen ihre Stimme bei der Bürgerschaftswahl abzugeben.

Die Bremen-Wahl ist spannend, wie nie zuvor. Hier finden Sie die Grafiken zur Bremen Wahl: Prozentuale Stimmenverteilung, Direktwahlfrage, Sitzverteilung in Bremen und den Koalitionsrechner.

Deutliches Plus bei der Wahlbeteiligung in Bremen: Bei der Landtagswahl in Bremen zeichnet sich ein deutlich größeres Interesse ab als vor vier Jahren. Bis 16 Uhr machten 46,9 Prozent der Wahlberechtigten von ihrem Stimmrecht Gebrauch. Briefwahlstimmen waren dabei nicht berücksichtigt.

Bei der Landtagswahl in Bremen liegt die CDU Prognosen zufolge vor der SPD. Nach Angaben von ARD und ZDF von Sonntagabend könnte die CDU damit erstmals seit mehr als 70 Jahren stärkste Kraft in der Bremer Bürgerschaft werden. Die SPD fährt ihr schlechtestes Wahlergebnis seit 1946 ein. Zulegen können demnach Grüne und Linke. Die AfD schafft es ebenfalls ins Landesparlament, die FDP wohl nur knapp. Welche Koalition künftig das kleinste deutsche Bundesland regiert, bleibt zunächst offen.

Insgesamt sind rund 482.000 Bürger im Land Bremen aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. In letzten Umfragen lag die CDU vor der in Bremen in einer Koalition mit den Grünen regierenden SPD. Den Sozialdemokraten könnte demnach eine schwere Schlappe sowie nach 73 Jahren der Verlust der Macht im kleinsten Bundesland drohen.

Der Live-Ticker zu allen aktuellen Ereignissen der Bremen Wahl informiert sie bis spät in die Nacht.