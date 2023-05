Bremen-Wahl 2023: Am 14. Mai geht es um die politische Zukunft

Briefwahl möglich

Bremen wählt am 14. Mai 2023 die Bürgerschaft, Stadtparlamente und Ortsbeiräte. Wie der Wahlabend, die Briefwahl oder die Auszählung abläuft, lesen Sie hier.

Bremen – Was kann die Bremer SPD länger als die CSU in Bayern? Antwort: Ein Bundesland regieren. Seit die Besatzungsmacht nach dem Zweiten Weltkrieg 1945 den SPD-Mann Wilhelm Kaisen zum Bürgermeister berief, ist Bremen immer von der SPD regiert worden. Nicht einmal die CSU kann auf fast acht Jahrzehnte ununterbrochener Herrschaft zurückschauen. Diese Serie will SPD-Spitzenkandidat und Bürgermeister Andreas Bovenschulte fortführen. Dazu muss das Ergebnis der Bremen-Wahl 2023 am 14. Mai entsprechend ausfallen. Umfragen lassen ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der CDU vermuten.

Bremen-Wahl 2023: Bürgermeister Bovenschulte (SPD) gegen Herausforderer Imhoff (CDU)

Größter Herausforderer wird Frank Imhoff von der CDU. Er tritt im Tandem mit der Klimapolitikerin Wiebke Winter (27) auf. Sonst finden sich bei den Bewerbern die üblichen Parteien und Köpfe wieder: Bündnis90/die Grünen (Spitzenkandidatin Maike Schäfer), die Linke (Spitzenkandidatin Kristina Vogt), FDP (Spitzenkandidat Thore Schäck), die Partei, Volt und ÖDP.

Insgesamt gibt es 16 Parteien, die bei der Bremen-Wahl 2023 im Stadtgebiet antreten. In Bremerhaven sind es acht. Nur eine Partei wird man dort nicht finden: die AfD. Sie darf nicht an der Bürgerschaftswahl teilnehmen. Experten vermuten, dass ihre Stimmen zu „Bürger in Wut“ gehen.

Wahl von Bürgerschaft und Stadtverordnetenversammlung: Fünf gleichwertige Kreuze bei der Bremenwahl 2023

Der Stimmzettel ist ein kleines Heft mit 24 Seiten. Jeder der 462.719 Wähler darf darin bis zu fünf Kreuzchen machen, die alle gleichwertig sind. Die fünf Stimmen können bei einzelnen Wahllisten und Kandidaten angehäuft werden (Kumulieren) oder verteilt werden (Panaschieren). Dieses Verfahren ist sonst eher bei Kommunalwahlen üblich; bei der Wahl eines Landesparlaments (heißt in Bremen: Bürgerschaft) kommt es nur noch in Hamburg vor.

Dieses Wahlverfahren macht die Auszählung aber langwierig. Deshalb veröffentlicht die Landeswahlleitung am Abend des Wahlsonntags für die Bürgerschaft nur eine Hochrechnung, gestützt auf repräsentative Stimmbezirke. Aller Erfahrung nach liegt die Hochrechnung aber eng am vorläufigen amtlichen Endergebnis, das nach vollständiger Auszählung aller Stimmen wenige Tage später feststeht.

Ein Bundesland – zwei Wahlbezirke: Das ist die Bremen-Wahl 2023

Bremen hat ein kompliziertes Wahlsystem. Das liegt unter anderem daran, dass in dem Zwei-Städte-Staat die angemessene Vertretung der kleineren Stadt Bremerhaven gewährleistet sein muss. Das Landesparlament, die Bremische Bürgerschaft, zählt 87 Abgeordnete. Von ihnen werden 72 Abgeordnete für die Stadt Bremen gewählt, 15 für Bremerhaven.

Bremen und Bremerhaven gelten als getrennte Wahlbereiche mit jeweils eigener Fünf-Prozent-Hürde. Eine Partei, die in einem Wahlbereich die Hürde überspringt, ist in der Bürgerschaft vertreten. Die Mandate werden nach Listen vergeben. Bremen ist das letzte Bundesland, dessen Landesparlament noch auf vier Jahre gewählt wird. In anderen Ländern dauert die Legislaturperiode fünf Jahre.

Wer darf an die Urne bei der Bremenwahl 2023?

Seine fünf Kreuze dürfen alle machen, die ein aktives Wahlrecht für die Bürgerschaft haben. Um dieses zu haben, muss man: Deutscher sein, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, seit mindestens drei Monaten im Land Bremen die Hauptwohnung haben oder sich dort gewöhnlich aufhalten und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossenen sind. Ein Ausschluss kann durch einen Richterspruch ausgelöst werden, heißt es auf der Seite wahlen.bremen.de.

Briefwahl zur Bremen-Wahl 2023: Deadline ist am Freitag vor dem Wahltag

Wer am Wahlsonntag nicht persönlich ins Wahllokal gehen kann, hat die Möglichkeit zur Briefwahl. Diese muss vorab beantragt werden. Am einfachsten geht dies online über die Seite wahlschein.de. Alternativen zum Onlineverfahren gibt es auch. Es geht auch formlos per Brief, Fax oder E-Mail. Es geht auch persönlich, beim zuständigen Wahlamt. Um den Antrag auf Briefwahl bearbeiten zu können, sind folgende Angaben zwingend erforderlich: Vor- und Zuname, Geburtsdatum, Wohnanschrift (Hauptwohnung: Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) und eine mögliche abweichende Versandanschrift.

Die Frist zur Antragstellung der Briefwahl endet am Freitag vor der Wahl um 18 Uhr, heißt es auf der Webseite wahlen.bremen.de. Danach ist eine Antragsstellung nur in begründeten und nachzuweisenden Ausnahmefällen (plötzliche Erkrankung) möglich; diese Nachfrist für Ausnahmefälle endet am Wahltag um 15 Uhr.

Im Normalfall sollten Briefwähler die Unterlage so früh als möglich beantragen. Denn, der Antrag muss bearbeitet und versendet werden. Dies passiert über die Post. Im Anschluss muss der ausgefüllte Wahlbrief wieder per Postweg zum Wahlamt. Das Risiko der Postlaufzeiten tragen grundsätzlich die Wahlberechtigten.

Was wird noch gewählt bei der Bremen-Wahl 2023?

Außer dem Landesparlament, der Bürgerschaft wählen Bremen und Bremerhaven am 14. Mai auch ihre Stadtparlamente. In Bremen ist dies die Stadtbürgerschaft, die im Normalfall aus den Bremer Abgeordneten der Bürgerschaft besteht. Kleine Abweichungen können sich ergeben, weil auch Bürger aus EU-Staaten die Stadtbürgerschaft wählen dürfen. In Bremerhaven wird die Stadtverordnetenversammlung mit 48 Mitgliedern gewählt. Auf lokaler Ebene werden in Bremen 22 Ortsbeiräte gewählt.

So funktioniert die Auszählung bei der Bremen-Wahl 2023

Nach Schließung der Wahllokale am 14. Mai 2023, um 18 Uhr stellt der Urnenwahlvorstand die Zahl der Stimmzettel fest, protokolliert diese und verpackt die Stimmzettel wieder in der Wahlurne, die abschließend versiegelt wird. Anschließend wird die Urne von Beauftragten des jeweiligen Wahlamtes abgeholt und in ein Auszählzentrum gebracht. Die Wahlbriefe sind bereits im Auszählzentrum.

Die Stimmen werden mithilfe einer Erfassungssoftware, die vom Landeswahlleiter zuzulassen ist, ausgezählt. Mindestens ein Team, jeweils aus mindestens drei Personen bestehend, erfasst die Stimmzettel. Der Wahlvorsteher überwacht die Arbeit. Das Ergebnis der erfassten Stimmzettel wird laufend (das heißt während der Auszählung des Wahlbezirks) übermittelt und kann für Hochrechnungen genutzt werden.

Am Ende der Auszählung des Wahlbezirks muss eine Stichprobe zur Bestätigung der korrekten Speicherung und Summenbildung in der Auszählsoftware durchgeführt und ein Ausdruck aller Stimmabgaben der Wahlniederschrift beigefügt werden. Die Auszählung der Stimmen für die Wahlen dauert mehrere Tage. Die Auszählungen sind öffentlich. (Mit Material der dpa.)

