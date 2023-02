Bremer CDU-Chef: Berliner Erfolg macht Mut

Vor Bremen-Wahl 2023

Der Bremer CDU-Vorsitzende Carsten Meyer-Heder sieht den Wahlsieg der Partei in Berlin als Ermutigung für die Landtagswahl in Bremen im Mai.

Bremen – Der Bremer CDU-Chef Carsten Meyer-Heder sieht den Berliner Erfolg als Ermutigung für die Bürgerschaftswahl in Bremen am 14. Mai. In Berlin sei es den Christdemokraten gelungen, zehn Prozent dazuzugewinnen, sagte Meyer-Heder beim Neujahrsempfang seines Landesverbandes am Montag. „Zehn Prozent würden uns helfen.“

+ Carsten Meyer-Heder, Landesvorsitzender der CDU Bremen, spricht beim Neujahrsempfang der Partei. © Sina Schuldt/dpa

Er warnte allerdings, dass die Berliner CDU die gleiche Erfahrung machen könnte wie die Bremer Partei 2019 – dass man zwar stärkste Partei sei, aber trotzdem nicht an die Regierung komme. Sollte in Berlin Rot-Grün-Rot an der Macht bleiben, wäre dies ein „dramatisches Signal“, das Politikverdrossenheit fördere, sagte Meyer-Heder. Der zu erwartende Ärger könnte aber positiv auf Bremen wirken: „Wenn es so käme, würde das, glaube ich, uns in der Wahl hier helfen.“

Bremen-Wahl 2023: Duo tritt gegen Bovenschulte an

Die CDU will mit einem modernen Profil in diesen Wahlkampf gehen. Der Spitzenkandidat, Bürgerschaftspräsident Frank Imhoff (54), tritt im Tandem mit der jungen CDU-Klimapolitikerin Wiebke Winter (26) an. Sie treten gegen Amtsinhaber Andreas Bovenschulte an. Seine SPD hatte zuletzt das Wahlprogramm für die Bürgerschaftswahl 2023 beschlossen.

Die CDU-Wahlliste ist paritätisch mit Männern und Frauen besetzt. Ehrengast war die Bundestagsabgeordnete und frühere Integrationsstaatssekretärin aus Nordrhein-Westfalen, Serap Güler (CDU).

Die CDU in Berlin legte bei der Berlin-Wahl am Sonntag auf 28,2 Prozent zu – nach 18,0 Prozent 2021. (dpa/far)

