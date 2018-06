Bremen wählt am 26. Mai 2019

Bürgerschaft beschließt 31. Oktober als Feiertag/ Finanzspritze für Klinikverbund Geno

+ © Gnuschke Das Haus der Bürgerschaft, Sitz des Parlaments. Der Landtag beschloss jetzt den 31. Oktober als zusätzlichen Feiertag. © Gnuschke

Bremen - Der Termin für die planmäßig erste Landtagswahl in Deutschland im Jahr 2019 steht fest: Das Bundesland Bremen wählt am 26. Mai, am Tag der Europawahl, die Bürgerschaft. Einen entsprechenden Beschluss fasste das Landesparlament am Mittwoch. Zuletzt wurde die Bürgerschaft 2015 gewählt. Außerdem bekommt auch Bremen mit dem 31. Oktober einen zusätzlichen Feiertag.