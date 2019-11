Voi startet E-Scooter-Verleih in Bremen

Bremen – Als erster europäischer Anbieter hat das schwedische Elektromobilitätsunternehmen „Voi“ nach eigenen Angaben von der Stadt Bremen eine Lizenz für den E-Scooterverleih bekommen. Am Donnerstag geht es mit einer „kleinen dreistelligen Zahl“ von Fahrzeugen los, so ein Sprecher.

Im Vorfeld des Starts hatte „Voi“ den Angaben zufolge mit den Behörden Standards für den E-Scooterverleih ausgearbeitet. Bremen ist für Voi demnach die 14. Station in Deutschland und die dritte im Norden.

In Bremen soll der Verleihservice von „Voi“ vorerst das Innenstadtgebiet abdecken – „und anschließend nach Bedarf ausgeweitet werden“, wie es heißt. Zunächst sind also eine Spritztour zum Weserstadion oder eine Spazierfahrt am Osterdeich „und durch das Viertel“, so der Wortlaut einer Ankündigung, möglich. Viel Spaß auf Kopfsteinpflaster, ergänzt der Ortskundige.

E-Scooter in Bremen - Voi erreicht auch äußere Stadtbezirke

Primäres Ziel von „Voi“ ist den Angaben zufolge, langfristig auch die äußeren Stadtbezirke von Bremen zu erreichen. Zusätzlich führt der E-Scooter-Verleiher im Rahmen einer Verkehrssicherheitskampagne Fahrtrainings für E-Scooter durch und schult Nutzer in einer virtuellen Fahrschule. sk