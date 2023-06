„König von Deutschland“ greift Passanten mit Machete an – Polizei greift ein

Von: Marcel Prigge

Ein Mann hat in Bremen versucht, einen Passanten mit einer Machete zu verletzen. Der eintreffenden Polizei stellte er sich als „König von Deutschland“ vor.

Bremen – Ein 46-jähriger Mann hat am Samstagmorgen im Steintorviertel in Bremen versucht, einen Passanten mit einer Machete zu verletzen. Einsatzkräfte der Polizei Bremen konnten ihn stellen. Der 46-Jährige stellte sich ihnen als „König von Deutschland“ vor.

46-Jähriger greift Passanten mit Machete an: Polizei stellt ihn mit Waffen

Nach Angaben der Polizei Bremen, sei am Samstag, 10. Juni, gegen 8:20 Uhr im Steintorviertel ein Streit zwischen dem 46 Jahre alten Mann und einem Passanten entstanden. Unvermittelt zog der 46-Jährige laut Zeugenaussagen eine Machete aus seinem Rucksack. Mit dieser soll er versucht haben, den Passanten zu treffen. Die Zeugen verständigten die Polizei.

Am Samstagmorgen musste die Polizei Bremen im Steintorviertel eingreifen: Ein Mann versuchte einen Passanten mit einer Machete zu verletzten. (Symbolbild; kreiszeitung.de-Montage) © IPa/Danny Gys /Imago

„Da der 46 Jahre alte Mann die Machete noch im Rucksack griffbereit in seiner Nähe hatte, zogen die Polizistinnen und Polizisten ihre Waffen und konnten ihn dazu bewegen, sich widerstandslos festnehmen zu lassen“, heißt es vonseiten der Beamten in einer Mitteilung. Der Festgenommene habe eine Schutzweste getragen und in seinem Rucksack unter anderem einen Wurfstern, ein Waffenholster und eine Sturmhaube dabei gehabt.

Polizei Bremen ermittelt: Durchsuchung der Wohnung bringt weitere Waffen zum Vorschein

Laut Informationen von buten un binnen habe sich der Mann den Beamten als den „König von Deutschland“ vorgestellt. Die Polizei durchsuchte im Anschluss der Festnahme im Steintorviertel seine Wohnung. Dort fanden sie weitere Waffen, wie Schwerter, Säbel und eine Armbrust. Aufgrund des Verdachts einer psychischen Erkrankung wurde er vorläufig in einer Psychiatrie untergebracht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die Polizei Bremen sucht noch nach dem Passanten, der bedroht wurde. Dieser sei namentlich noch nicht bekannt. Er und andere Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 / 3623888 in Verbindung zu setzen.

Zweiter Vorfall innerhalb weniger Tage: Mann bedroht Passanten mit Dönermesser

Vor wenigen Tagen, am Dienstag, dem 6. Juni, gab es bereits einen ähnlichen Vorfall in Bremen: Auf der Wilhelm-Kaisen-Brücke bedrohte ein Mann Passanten mit einem Dönermesser. Dieses hatte er kurz zuvor aus einem Imbiss entwendet. Spezialeinsatzkräfte rückten an und stellten den Mann mithilfe eines Tasers.