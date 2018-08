Vierjähriger Junge ertrinkt in der Weser

Polizei ermittelt

+ © Koller Zahlreiche Rettungskräfte waren vor Ort. Sie konnten für den Jungen jedoch nichts mehr tun. © Koller

Bremen - Von Steffen Koller. Erneut ist es in Bremen zu einem tödlichen Badeunfall gekommen. Ein vierjähriger Junge ertrank am Donnerstagnachmittag gegen 15.45 Uhr in der Weser. Das Unglück ereignete sich am „Café Sand“ auf Höhe der Sielwallfähre.