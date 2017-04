Messerstecherei auf Bremer-Disco-Meile

Bremen - Bei einer Messerstecherei vor einer Bremer Disco sind vier Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, erlitt ein Beteiligter lebensgefährliche Verletzungen.

Am Samstag kam es in den frühen Morgenstunden im Bereich der Disco-Meile in der Bremer Innenstadt zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten. Im Verlauf dieser Konfrontation wurden vier Personen durch Messerstiche verletzt.

Ein Tatverdächtiger wurde noch vor Ort festgenommen. Ein zweiter Mann konnte flüchten. Nach ersten Erkenntnissen war am frühen Samstagmorgen in der Innenstadt zwischen mehreren Kontrahenten ein heftiger Streit entbrannt. Nähere Einzelheiten zum Hintergrund teilte die Polizei zunächst nicht mit.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter (0421)362-3888 in Verbindung zu setzen.