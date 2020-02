Einbruch mit Zorromaske: Polizei Bremen fahndet nach drei Männern

Auf frischer Tat ertappt

Drei unbekannte Täter haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch versucht, in ein Haus in Bremen einzubrechen. Die Bewohner waren jedoch zu Hause und alarmierten umgehend die Polizei. Die flüchtigen Täter sollen eine auffällige Verkleidung gehabt haben: Zorromasken.