Rechnungshof: Bremen verschludert Geld

Ein Fass ohne Boden? Der geplante Drogenkonsumraum in Bahnhofsnähe kostet Bremen absehbar fast 7,5 Millionen Euro. Kostensteigerungen kommen hinzu. © Esser

Der Landesrechnungshof beklagt den sorglosen Umgang der Bremer Verwaltung mit Geld und Vorschriften. „Haushaltsrecht ist kein Selbstzweck“, sagt Präsidentin Bettina Sokol.

Bremen – In der Bremer Verwaltung wird jede Menge Geld achtlos verschludert. Das belegen die insgesamt rund 230 Seiten starken Jahresberichte des Landesrechnungshofs für die Stadt und für das Land Bremen mal wieder ganz deutlich. Bettina Sokol, Präsidentin des Rechnungshofs, formulierte es vornehmer: „Die Sorglosigkeit, mit der viele haushaltsrechtliche Pflichten nicht beachtet werden, ist sehr unerfreulich.“

Und so enthalten die Rechnungshofberichte etliche Beispiele für mangelnde Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns sowie überhöhte und unnötig erbrachte Geldleistungen der öffentlichen Hand. Einsparpotenzial von rund einer Million Euro sieht Sokol beispielsweise „durch einfache Änderungen bei Anzahl, Größe und Gestaltung von Stellenanzeigen zur Personalgewinnung“.

Bei den IT-Ausstattungen im öffentlichen Dienst hat der Rechnungshof Kosten von mindestens 1,2 Millionen Euro ausgemacht, deren Nutzen nicht belegt sei. Grundsätzlich gilt in Bremen eine „Ein-Geräte-Strategie“. Doch mehr als 1 000 Arbeitsplätze sind laut Sokol mit mehreren Rechnern ausgestattet. Einfach so. Und die Standorte von mehr als 3 000 Monitoren seien nicht bekannt. „Die Geräte stehen wohl unautorisiert in irgendwelchen Privathaushalten“, mutmaßt die Rechnungshof-Präsidentin. Zudem sei die Zahl der Drucker in den Ämtern seit 2018 um 3 450 auf mehr als 10 000 erhöht worden. Sokol: „Nachhaltig ist das nicht.“

Angezapft haben diverse Ressorts den kreditfinanzierten Bremen-Fonds zur Minderung der Corona-Folgen, ohne dass dafür die verfassungsrechtlichen Voraussetzungen erfüllt waren. Ein Beispiel ist der umstrittene, vor allem unbeliebte und mehrphasige Verkehrsversuch in der Martinistraße mit Halligalli, Blumenkübeln, Surferwellen und Straßenfesten. „Das hat null und gar nichts mit Pandemiebekämpfung zu tun“, sagt Sokol. Mängel im Vergabeverfahren gab es auch noch. „Das war alles nicht wirklich überzeugend.“ Bis Ende November 2022 waren 1,1 Millionen von 1,3 Millionen Fonds-Euro futsch.

Das Universum erhielt aus dem Corona-Topf 1,3 Millionen Euro zur Erhöhung des Eigenkapitals – trotz positiver Jahresabschlüsse. Das sei nicht mit dem Haushaltsrecht vereinbar. Nach kontroverser Diskussion sei die Rückführung der 1,3 Millionen Euro zugesichert worden. „Das Geld haben wir zurückgeholt“, so Sokol.

Explodierende Kosten

Auch die Entscheidung des Gesundheitsressorts, in Bahnhofsnähe einen Drogenkonsumraum einzurichten, kostet Bremen viel Geld. Eine gründliche Wirtschaftlichkeitsuntersuchung sei ausgeblieben, obwohl sich die Kosten im Planungsprozess mehr als verachtfacht hätten, sagte Sokol. Und weiter: „Trotz der deutlich gestiegenen Kosten blieb das Ressort dabei, das ausgewählte Objekt für nunmehr 17 Jahre anzumieten und die Umbaukosten vollständig zu übernehmen, ohne sie auf einen Höchstbetrag zu begrenzen. So werden bis Ende des Jahres 2039 absehbar Kosten in Höhe von rund 7,46 Millionen Euro anfallen.“ Weitere finanzielle Belastungen durch Kostensteigerungen sind programmiert.

Noch ein Beispiel: Das Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) hat laut Rechnungshof jahrelang stets über dem Bedarf liegende Zuwendungen vom Wissenschaftsressort erhalten und einen Millionenüberschuss erzielt. Und dann hat das ISL eine Beteiligung von 80 Prozent an einer GmbH mit einem Eigenkapital von rund 75 000 Euro zu einem Preis von acht Euro verkauft.