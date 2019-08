Verräterische Streichhölzer: Polizei nimmt Diebesbande fest

Eine Gruppe Jugendlicher ist am Wochenende in ein Bootshaus im Bremer Bürgerpark eingebrochen. Noch bevor der Einbruch auffiel, wurde das Trio von der Polizei gestellt.

Bremen - Drei Männer sind am Wochenende in ein Bootshaus im Bürgerpark ein, berichtete eine Polizeisprecherin am Montag.

Noch bevor der Einbruch entdeckt wurde, nahmen Polizisten das Trio vorläufig fest. Denn Einsatzkräfte kontrollierten die drei Männer im Alter von 16, 18 und 23 Jahren gegen 4 Uhr an der Discomeile.

In einem Rucksack hatten die jungen Männer Einbruchswerkzeug und (mutmaßliches) Diebesgut bei sich – darunter auch 17 Streichholzschachteln mit der Aufschrift einer Bootsvermietung.

Eine kurzfristige Kontrolle bestätigte den Verdacht der Polizisten: An dem Bootshaus waren Einbruchspuren zu sehen. Gestohlen hatten die jungen Männer Schmuck, Angelausrüstungen und eben die verräterischen Streichhölzer.

