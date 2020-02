Vermisster Bremer tot in Stuhr gefunden

Ein 71 Jahre alter Mann aus Bremen ist seit Dezember vermisst worden. Nun herrscht Gewissheit. Der Leichnam des Seniors ist an der Landesgrenze in Stuhr gefunden worden.

Update, 7. Februar: Ein seit Mitte Dezember 2019 vermisster Mann aus Bremen ist tot im Umland gefunden worden. Das berichtete am Freitag eine Polizeisprecherin. Hinweise auf ein Fremdverschulden lägen nicht vor, hieß es.

Der 71-Jährige war zuletzt am 11. Dezember gesehen worden. Er lebte in einer Einrichtung für Demenzkranke in der Bremer Neustadt. Am Mittwoch, so die Polizeisprecherin, wurde die Leiche des Mannes im Bereich der Gemeinde Stuhr gefunden. Auf Nachfrage machte die Polizei keine Angaben dazu, wer den 71-Jährigen fand. Ob der Mann die wenigen Kilometer zu Fuß nach Stuhr gegangen ist oder ihn ein Autofahrer mitgenommen hat, ist offen. (gn)

Bremen: Mann aus der Neustadt wird vermisst

Bremen - Der Senior ist seit Mittwoch, 11. Dezember, 19.30 Uhr, vermisst worden. Der 71-Jährige verließ am Mittwochabend eine Wohneinrichtung in der Bremer Neustadt und wurde kurz darauf noch in einer nahegelegenen Billardhalle gesehen. Vergangenen Freitag wurde er zudem an einer Tankstelle in Brinkum gesehen, wo er in einen Wagen einstieg. Dann verlor sich seine Spur.