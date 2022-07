„Bremer Verkehrspolitik ist Stückwerk“

Von: Jörg Esser

Teilen

Keine Straßenbahnen in der Obernstraße: Was unter anderem SPD und Handelskammer fordern, ist in den Sommerferien Realität. Die Bremer Straßenbahn AG erneuert seit Donnerstag rund um die Brill-Kreuzung 850 Meter Schienen. Bahnen und Busse werden umgeleitet. © Esser

Die Bremer Innenstadt soll umgestaltet werden. Das klappt nicht immer so wirklich. Die Innenstadtentwicklung war auch Thema beim Sommerempfang des Einzelhandels.

Bremen – Corona „nervt“ und bleibt ein Thema. Auch die angedachte Ausbildungsabgabe für Betriebe stößt den Bremer Unternehmern sauer auf. Aber im Fokus auf dem Sommerempfang des Einzelhandels im Haus der Bürgerschaft stand am Mittwochabend das Thema Innenstadtentwicklung.

„Die Stadtkerne sind die Aushängeschilder der Städte“, sagte Handelskammer-Präses Eduard Dubbers-Albrecht. So müsse die Stadtentwicklung auch immer vom Zentrum her gedacht werden. Der Präses forderte einmal mehr eine „mutige Politik, die Meilensteine definiert und ins Risiko geht“. Dubbers-Albrecht weiter: „Wir brauchen ein Konzept und kein Stückwerk.“ Ein umfassendes Entwicklungskonzept und ein darauf abgestimmtes umfassendes Verkehrskonzept.

Die Innenstadt-Wirtschaft sei durchaus daran interessiert, dass die City autoärmer werde. Dazu zählten eine bessere Fußläufigkeit und eine verbesserte Nahmobilität für Radfahrer. „Aber die neuen Wege müssen dort entstehen, wo es für eine Mehrheit der Nutzer Sinn ergibt“, sagte der Präses. Und letztlich bleibe für die Innenstädte ihre Erreichbarkeit für Touristen, Pendler, Konsumenten und Geschäftsleute ganz wichtig. Überlebenswichtig.

Ohne Umland-Kunden „erreichen wir unsere Ziele nicht“

Dabei müsse man genau hinschauen, auf welchen Wegen die Menschen in die Innenstadt kommen. Bremen sei auf Mitarbeiter und Kunden angewiesen, die im Umland, die jenseits der Landesgrenzen wohnten. Und diese hätten häufig keine Alternative zum Auto. „Ohne sie werden wir unsere Ziele nicht erreichen“, sagte der Präses. „Wer das ignoriert, blendet die Lebenswirklichkeit vieler Menschen aus.“ Die bremische Verkehrspolitik habe in jüngster Zeit „mehr überrascht als abgeholt“, so Dubbers-Albrecht. „Die Leute haben gestaunt und sind weggeblieben.“

Und sonst? Das Scheitern des Zech-Projekts, das Stocken der Innenstadt-Campus-Pläne, weil für das ehemalige Sparkassen-Areal Am Brill keine Einigung mit den Schapira-Brüdern (den Immobilienbesitzern aus Israel) erzielt wurde. „Da ist viel Zeit verlorengegangen, Zeit, die wir nicht haben“, sagte der Präses. Im Senat gebe es brauchbare Ansätze, aber Dubbers-Albrecht vermisst die Aufbruchstimmung. Es müsse schnell gehandelt werden. „Und zu handeln heißt, auch ins Risiko zu gehen und nach vorne zu denken.“

Bovenschulte will „Dampf machen“

Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) sagte in seiner Replik: „Man darf nichts schönreden, aber man darf auch nicht nur die problematischen Dinge sehen.“ Er verwies darauf, dass Bremen im Mai und Juni die bundesweit vierthöchste Auslastungsquote der Hotels verzeichnet habe. Und er verwies auf die Millioneninvestionen von Christian Jacobs, auf Jacobs-Haus, Essighaus, den geplanten Umbau des Kontorhauses an der Langenstraße, auf Pläne für ein „Stadtmusikantenhaus“, auf das „City-Gate“ und das neue Fernbus-Terminal am Hauptbahnhof.

Neue Wege: Die Straßenbahnen der Linie 3 fahren jetzt eine Umleitungsstrecke über Schüsselkorb und Hauptbahnhof von und zur Domsheide. © Esser

Das Projekt des Bauunternehmers Kurt Zech mit dem Ziel, die Karstadt- und Kaufhof-Gebäude und das Parkhaus Mitte zusammenzuführen, sei jedoch gescheitert. „Es war der richtige Ansatz“, so Bovenschulte. Aber letztlich sei es Zech nicht gelungen, das Kaufhof-Gebäude der Frankfurter Immobiliengesellschaft DIC Asset AG abzukaufen und „in die Finger zu kriegen“. Das Projekt sei an den ökonomischen Rahmenbedingungen gescheitert: „Die schwierige Situation war am Ende nicht aufzulösen.“ Jetzt gelte es, die Blockade aufzulösen und die Umgestaltung des Parkhauses Mitte, das der Stadt gehört, isoliert voranzutreiben.

An den ökonomischen Rahmenbedingungen ist wohl auch die Einrichtung eines Innenstadt-Campus im ehemalige Sparkassen-Gebäude Am Brill gescheitert. „Uns gehört die Immobilie nicht“, so der Bürgermeister. Doch das Projekt Innenstadt-Campus sei keineswegs gestorben. „Wir wollen das weiter vorantreiben, weil studentisches Leben die Vitalität der Innenstadt deutlich verbessern kann.“ Bovenschulte: „Wir wollen Dampf machen, und wir müssen Dampf machen.“