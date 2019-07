Polizei Bremen sucht mutmaßlichen Vergewaltiger

Nach der Vergewaltigung einer 55 Jahre alten Frau in Bremen suchen Polizei und Staatsanwaltschaft nun mit einem Fahndungsfoto öffentlich nach dem mutmaßlichen Täter.

Bremen - Die 55 Jahre alte Frau lernte den unbekannten Mann in den Morgenstunden des 28. Juni 2019 in einer Bar an der Sebaldsbrücker Heerstraße in der Gartenstadt Vahr kennen, teilt die Polizei mit.

Bremen: Opfer lernt Täter in einer Bar in Vahr kennen

Gemeinsam gingen die 55-Jährige und der Unbekannte in die Wohnung der Bremerin. Dort schlug und vergewaltigte der Mann die Frau. Anschließend flüchtete der Täter.

Polizei Bremen will Täter nach Vergewaltigung identifizieren

Die Polizei sicherte Videoaufnahmen aus der Bar, die den vermeintlichen Täter zeigen. Nach intensiven Ermittlungen bitten Polizei und Staatsanwaltschaft nun die Bevölkerung um Mithilfe bei seiner Identifizierung. Wer Hinweise geben kann, soll sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421/362-3888 melden.

Weitere Nachrichten aus Niedersachsen und Bremen:

Auf der A1 bei Stuckenborstel (Landkreis Rotenburg) ereignete sich ein schwerer Unfall. Fünf Personen sind teils schwer verletzt worden.

In Bremen hat die Staatsanwaltschaft einen Pflegehelfer wegen versuchten Mordes angeklagt.