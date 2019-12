Verdächtiger Brief in Umweltbehörde: Polizei sperrt Teil der Bremer Innenstadt

In der Umweltbehörde von Bremen ist ein verdächtiger Brief gefunden worden.

Ein verdächtiger Brief in der Innenstadt von Bremen hat für reichlich Unruhe gesorgt. Die Polizei sperrte einen Teil der Innenstadt ab und schickte Spezialisten.

Bremen - Gegen kurz nach 10 Uhr am Montag informierte eine Mitarbeiterin der Umweltbehörde von Bremen die Polizei über eine verdächtige Briefsendung. Daraufhin rückten Spezialisten von Polizei und Feuerwehr an die Straße Contrescarpe an.

Der verdächtige Brief enthielt eine pulverartige Substanz, heißt es von der Polizei Bremen. Einsatzkräfte der Polizei und Bundespolizei eilten zur Einsatzstelle, um das Pulver zu untersuchen. Der Ort an der Contrescarpe wurde weiträumig abgesperrt.

Verdächtiger Brief: Polizei Bremen gibt Entwarnung

Die Untersuchungen ergaben, dass es sich um eine harmlose Substanz handelt. Die Absperrmaßnahmen in der Innenstadt von Bremen werden - Stand 12.40 Uhr - in Kürze aufgehoben.

Anfang Januar 2019 ist im Amtsgericht von Bremen ein verdächtiger Brief aufgetaucht. Auch in diesem Fall stellte sich das Pulver als harmlose Substanz heraus.