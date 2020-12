Bremen verbietet Feuerwerk

Wird es in diesem Jahr nicht geben: Feuerwerk in Bremen.

Bremen – In Bremen bleibt Feuerwerk an Silvester untersagt. Damit dürfen auch keine Böller aus den Vorjahren gezündet werden. Das hat am Dienstag der rot-grün-rote Senat entschieden. Den Verkauf von Pyrotechnik hatte bereits der Bund verboten.

Anders in Niedersachsen: Nachdem das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg das generelle Feuerwerksverbot gekippt hatte, erlaubt das Land nun die Knallerei mit Alt-Böllern abseits belebter Orte. In Bremen gilt neben dem Verkaufsverbot für Feuerwerk der Kategorie 2 (erhöhtes Gefährdungspotenzial, Abgabe ab 18 Jahren) ein Abbrennverbot. „Damit dürfen auch Überbleibsel an Feuerwerksartikeln aus dem vergangenen Jahr nicht verwendet werden“, stellten Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) und Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke) klar.

Bei einem Verstoß gegen die Verordnung drohen Bußgelder in Höhe von 100 Euro fürs Abrennen sowie 50 Euro fürs Mitführen von Feuerwerk. Bremen will mit dem Verbot angesichts der Corona-Pandemie jegliche Anreize für Menschenansammlungen vermeiden, betonte Mäurer. Dies sei von „allergrößter Bedeutung“, um den drohenden Infektionsgefahren im öffentlichen Raum zu begegnen. Eine weitere Klinik-Belastung durch Unfälle wegen Feuerwerks müsse unbedingt verhindert werden. Mit der Verschärfung gegenüber der bundesweiten Regelung müsse die Polizei in der Silvesternacht zudem nicht zwischen womöglich illegal erworbenen Böllern und Raketen-Resten aus dem Vorjahr unterscheiden. Kleinstfeuerwerk wie Wunderkerzen und Knallerbsen dürfen jedoch abgebrannt werden.

Wer über die Landesgrenze nach Niedersachsen geht, darf zwar auf belebten Straßen und Plätzen nicht knallen, wohl aber abseits belebter Orte – allerdings nicht mit mehr als fünf Personen aus zwei Haushalten.