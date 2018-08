„Vegesacker Markt“: Mehr als 100 Schausteller

Bremen - Die Volksfest-Saison nimmt Fahrt auf. Im Umland. Und auch in Bremen. Im Bremer Norden genauer gesagt. Am Freitag, 31. August, beginnt der 210. „Vegesacker Markt“. Die Veranstaltungsgesellschaft Bremer Schausteller (VBS) hat mehr als 100 Schausteller mit attraktiven Geschäften und Karussells nach Vegesack gelotst. Diese wollen bis Mittwoch, 5. September, sechs Tage lang für Spaß und Vergnügen auf dem Sedanplatz, der Georg-Gleistein-Straße und dem Aumunder Marktplatz sorgen. Der „Vegesacker Markt“ öffnet täglich von 14 bis 23 Uhr.

Zu den Fahrgeschäften zählen Veranstalterangaben zufolge mit dem „Break Dancer“ und „Autoscooter“ zwei Klassiker. Neu ist in diesem Jahr der „9D Virtual Reality Simulator“, der vorgeblich „in phantastische Welten entführt“. Mit „Coco Beach“ kommt eine Achterbahn nach Vegesack, die mehrere Runden pro Fahrchip fährt. Und mit „Avengers Ride“ kommt ein Fahrgeschäft vom „Typ Scheibenwischer“ zum ersten Mal nach Bremen-Nord.

Neben den Fahrgeschäften gehören eine große Auswahl von Belustigungsgeschäften wie „Frösche klopfen“, „Enten angeln“, „Lose ziehen“ sowie Greiferautomaten zum Angebot des Markts. Zum ersten Mal in Vegesack ist dieses Jahr „Dr. Icecream“, das einzige mobile Eisgeschäft in Deutschland, in dem Eis mit Flüssigstickstoff bei minus 196 Grad hergestellt wird und damit in den Bereich der Molekularküche gehört. Auch „Langos“, die herzhafte Spezialität aus Ungarn, wird zum ersten Mal in Vegesack angeboten. Wieder im Angebot sind „Churros“.

Traditionell wird der Markt mit einem Umzug eröffnet, der sich am Freitag, 31. August um 16 Uhr in Bewegung setzt. Spielmannszüge, Sportvereine, Museen und viele andere Institutionen zeigen sich von ihrer fröhlichen Seite und läuten das Volksfest ein. Auch die „Ehrenwerte Gesellschaft gibt sich zusammen mit dem „Vegesacker Jungen“ die Ehre und führt die bunte Parade an. Zum Abschluss werden die „schönsten Teilnehmer“ mit einem ein Preisgeld prämiert.

Am Montag, 3. September, ist ab 16 Uhr Familientag mit reduzierten Preisen an allen Geschäften. Ein Feuerwerk erleuchtet den Himmel über Vegesack am Dienstag, 4. September, bei Einbruch der Dunkelheit. - je