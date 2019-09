Versuchter Autoklau in Bremen-Vahr: Frau schlägt Täter in die Flucht

Täter mit Messer in der Hand

+ © picture-alliance/ dpa Der Mann kam mit einem Messer in der Hand auf die 57-Jährige zugelaufen (Symbolbild). © picture-alliance/ dpa

Ein unbekannter Mann hat am Dienstagnachmittag versucht, einer Frau auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Bremen-Vahr das Auto zu rauben. Die 57-Jährige wehrte sich und schlug den Räuber in die Flucht.