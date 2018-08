Unzufriedener Friseur-Kunde versprüht Pfefferspray im Salon

Zwei Frauen leicht verletzt

Bremen - Ein 34 Jahre alter Mann war am Mittwochnachmittag offensichtlich mit seinem neuen Haarschnitt nicht zufrieden und versprühte Pfefferspray in einem Friseursalon in der Bahnhofsvorstadt. Einsatzkräfte der Polizei Bremen nahmen den Täter vorläufig fest.