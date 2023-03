Spektakuläre Verfolgungsjagd in Bremen: Polizei jagt 15-Jährigen – Schüsse gefallen

Von: Marcel Prigge

Ein 15-Jähriger klaut ein Auto in Bremen und rast damit auf einen Polizeibeamten zu. Dieser gibt Warnschüsse ab. Eine wilde Verfolgungsjagd entsteht.

Bremen – Erst ein Auto geklaut und dann damit durch Bremen gerast: Ein 15-Jähriger hat sich in der Nacht zum Mittwoch, 29. März 2023, in Bremen eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Die Beamten feuerten sogar Warnschüsse ab, was den Jugendlichen aber offenbar nicht beeindruckte.

Unfall mit Mercedes und Polizeiauto in Bremen: 15-Jähriger liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Was war passiert? Wie die Polizei Bremen in einer Mitteilung berichtet, habe der in einer Jugendgruppe lebende Teenie die Schlüssel eines Mercedes Vito entwendet, der zur Einrichtung gehört. Der Diebstahl des Wagens wurde schnell bemerkt und der Polizei gemeldet. Ein Streifenwagen habe danach die Verfolgung aufgenommen und der Jugendliche sei mitsamt Auto gefunden worden. Dieser verweigerte sich aber einer Kontrolle und raste weiter.

Im Zuge einer Verfolgungsjagd musste ein Polizist Warnschüsse abgeben. Zuvor ist ein 15-Jähriger mit einem gestohlenen Mercedes Vito auf den Beamten zugefahren. (Symbolbild) © dpa

Als Einsatzkräfte den 15-jährigen Jugendlichen auf einem Feldweg nahe der Europaallee stoppen wollten, fuhr der Jugendliche direkt auf einen Polizisten zu. „Dieser gab zwei Warnschüsse in die Luft ab, was den Fahrer aber nicht von der Weiterfahrt abhielt“, hießt es in einer Mitteilung der Beamten weiter.

Unfall in Rechtskurve: Während Verfolgungsjagd kommen Mercedes und Polizeiauto von Fahrbahn ab

Im Übergang der Europaallee zur Friedrich-List-Straße seien dann sowohl der Mercedes als auch der Streifenwagen in einer scharfen Kurve von der Fahrbahn abgekommen. Die Polizisten blieben unverletzt, der Jugendliche wurde vorsorglich zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen dauern an, so die Polizei.