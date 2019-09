Unfall auf dem Osterdeich - ein Mann schwer verletzt

Ermittlungen dauern an

Die Polizei ermittelt zur Ursache nach einem Verkehrsunfall auf dem Osterdeich in Bremen.

In Bremen ist es am Montagmittag zu einem Zusammenstoß zwischen drei Verkehrsteilnehmern gekommen. Ein Autofahrer geriet aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen.