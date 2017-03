Reizgas im Bürger-Service - zwei Mitarbeiterinnen verletzt

Bremen - Reizgasalarm am Mittwochvormittag in der Bremer Innenstadt - eine unbekannte Person versprühte im Bürger-Service-Center an der Pelzerstraße einen reizenden Sprühnebel. Zwei Mitarbeiterinnen wurden leicht verletzt und ambulant behandelt.

Gegen 8.45 Uhr wurde der Polizei ein stechender Geruch in der dritten Etage des Gebäudes gemeldet. Vermutlich hatte jemand auf dem Flur Reizgas versprüht, teilt die Polizei am Mittag mit. Zwei 33 und 41 Jahre alte Mitarbeiterinnen erlitten Augenreizungen und wurden vor Ort vom Rettungsdienst behandelt.

Feuerwehr und Haustechniker kontrollierten das zwischenzeitlich geräumte Gebäude und stellten keine weiteren Schadstoffe fest. Die Räumlichkeiten wurden nach kurzer Zeit wieder freigegeben. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421/362-3888 entgegen.

