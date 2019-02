Unbekannte Männer rauben Jugendliche auf Spielplatz aus

Drei Jugendliche sind auf einem Spielplatz in Bremen beraubt worden. Zuvor gerieten die Jugendlichen bereits mit den Tatverdächtigen aneinander.

Zu der Tat kam es in der Nacht zu Samstag, gegen 2.45 Uhr, auf einem Spielplatz im Grünzug West in Gröpelingen. Die drei Jugendlichen im Alter von 16 bis 18 Jahren waren in Begleitung von zwei Freunden, als sie überfallen wurden. Zwei tatverdächtige Männer schubsten eine 18-Jährige sowie ihre zwei 16 und 18 Jahre alten Freunde zu Boden und gingen anschließend über die Bürgermeister-Hildebrand-Straße nach rechts in die Hans-Böckler-Straße und von dort nach links in Richtung Stadtmitte. Später stellte die Gruppe das Fehlen von zwei Smartphones fest. Das teilt die Polizei mit.

Bereits kurz vor dem Zusammentreffen auf dem Spielplatz haben die zwei Männer, die aus einem schwarzen BMW ausstiegen sind, den Jugendlichen zu verstehen gegeben, dass sie woanders hingehen sollen und einen der Fünf zu Boden geschubst.

Täterbeschreibung

Beide Tatverdächtigen sollen etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß und Mitte 20 gewesen sein. Einer von ihnen trug eine schwarze Hose, eine schwarze Jacke, ein weißes Shirt und schwarze Schuhe mit weißen Applikationen. Er trug schwarze kurze Haare sowie eine Tätowierung an der rechten Halsseite. Der andere trug schwarze Bekleidung.

Wer den Vorfall beobachtet hat oder Hinweise zu den zwei Männern geben kann, wird gebeten sich beim Kriminaldauerdienst unter Telefon 0421/362-3888 zu melden.

