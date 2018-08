Unbekannte beschmieren Supermarkttür mit Hakenkreuz

Bremen - Unbekannte Täter haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag die Eingangstür eines Supermarktes in Bremen-Hemelingen mit einem Hakenkreuz beschmiert.

Das berichtet die Polizei Bremen. Am Freitagmorgen stellten die Angestellten eines türkischen Supermarktes an der Sebaldsbrücker Heerstraße in Bremen-Hemelingen fest, dass die Eingangstür ihres Geschäftes mit einem Hakenkreuz beschmiert war, heißt es vonseiten der Beamten. Es nahm die Fläche von einem halben Quadratmeter ein.

Die Polizei Bremen sucht Zeugen. Wer hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Sebaldsbrücker Heerstraße in Höhe des Sebaldsbrücker Bahnhofs verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421-362 3888.

Die Staatsschutzabteilung der Bremer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

