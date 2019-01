Umbauarbeiten an der Discomeile starten - Mehr Platz für mehr Sicherheit

Bremen – Von Viviane Reineking. Jetzt soll es tatsächlich losgehen: Die Hinweisschilder stehen bereit, ab Montag, 7. Januar, beginnen die Umbauarbeiten an Bremens „Dauerbaustelle“ Discomeile. Erste Überlegungen für die Umgestaltung gab es bereits Ende 2012, auch ein Konzept existiert schon länger. Aber es passierte lange: nichts. Nun wird der Partymeile am Breitenweg ein freundlicheres „Gesicht“ verpasst.

Sicherer und attraktiver soll der Partybereich werden, der bislang ein Schmuddel-image hat. Zum Konzept gehören breitere Fuß- und Radwege, mehr Licht und eine Neuordnung der Taxenplätze und des Lieferverkehrs. Für Autofahrer gibt es künftig stadtauswärts nur noch eine Fahrspur. Die Fahrbahnen der Hochstraße sind von der Umgestaltung nicht betroffen. Wichtig für motorisierte Nachtschwärmer: In den Wochenendnächten (Freitag und Sonnabend jeweils von 22.30 bis 5.30 Uhr) wird die Fahrbahn ab dem Parkhaus durch eine Schranke gesperrt.

Für die Umgestaltung richtet das Amt für Straßen und Verkehr (ASV) zwischen der Kreuzung Breitenweg und der Disco „Stubu“ einen knapp 300 Meter langen Bauabschnitt in stadtauswärtiger Richtung ein. Zwar wurde bereits im Oktober vergangenen Jahres im Kreuzungsbereich Rembertistraße/Rembertiring mit dem Umbau begonnen. Doch erst jetzt wird die Umgestaltung der Discomeile deutlich erkennbar werden.

Bis Ende August werden die Arbeiten am zweiten Bauabschnitt voraussichtlich dauern, heißt es. Erst nach Abschluss der Arbeiten am Gewoba-Hochhaus könne der dritte Bauabschnitt – laut ASV-Leiterin Brigitte Pieper im Jahr 2020 – umgesetzt, der Umbau der Bremer Discomeile bis zur Kreuzung Rembertistraße abgeschlossen werden.

Am Montag startet die Umgestaltung der Discomeile, wie die Schilder es bereits ankündigen.

Mehr Platz für das Partyvolk, weniger für die Autofahrer – kann das funktionieren? „Eine Fahrspur für die Autofahrer, das reicht“, ist sich Pieper sicher. Und auch während der Umbauarbeiten rechnet die ASV-Chefin nicht mit noch größeren Einschränkungen als es sie durch die Baustelle am Gewoba-Hochhaus ohnehin schon gebe.

Durch die Sperrung in den Nachtstunden sollen auch sogenannte „Schaufahrten“ durch auf- und abfahrende Autos unterbunden werden, heißt es. Betrieben werden Schranke wie Beschilderung nach Behördenangaben durch die Clubinhaber.

Bis zu 10.000 Partygänger tummeln sich an den Wochenenden auf der Discomeile. Immer wieder hatte die Gegend in der Vergangenheit für Schlagzeilen gesorgt, gerieten Besucher der Partyzone aneinander. So waren etwa 2017 bei einer Messerstecherei vier Menschen verletzt worden. Durch die vergrößerten Aufenthaltsflächen sollen sich Besucher künftig besser aus dem Weg gehen können.

Während der Bauarbeiten ist der Weg stadtauswärts für den Fuß- und Radverkehr frei. Auch Autos sollen dem ASV zufolge stets eine Fahrspur nutzen und auch die Parkgarage anfahren können.

In das Konzept unter Federführung der Stadtplanung waren die Polizei, der Innensenator, Ortsamt und Beirat, das ASV sowie die Interessengemeinschaft „Discomeile“ einbezogen.

Die gesamte Umgestaltungsmaßnahme kostet nach Angaben der Behörden rund 3,3 Millionen Euro. 1,8 Millionen Euro sind Fördermittel des Bundes. Bremen zahlt 1,5 Millionen Euro. Noch im September 2017 waren die Kosten mit rund zwei Millionen Euro berechnet worden. Die Steigerung wurde mit der „sehr guten“ Auftragslage der Bauunternehmen begründet.

Es sei gut, dass das umfangreiche Projekt mit einem ebensolchen Beteiligungsprozess jetzt starte, sagt Jens Tittmann, Sprecher von Bausenator Joachim Lohse (Grüne). Den „Schwarzen Peter“ sieht er nicht bei der Behörde: „Wir können erst tätig werden, wenn der Gesetzgeber das Geld zuweist.“