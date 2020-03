VW kollidiert mit Mercedes - 37-Jähriger schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein 37-jähriger Autofahrer bei einer Kollision mit einem weiteren Auto in Bremen-Überseestadt zu. Granitsteine verhinderten offenbar, dass beide Fahrzeuge nach der Kollision in eine tiefe Baugrube fielen.

Bremen - Der 37-Jährige bog mit seinem VW Polo in der Konsul-Smidt-Straße in Bremen nach links ab. Hierbei kam es zu einem frontalen Zusammenstoß mit einem entgegen kommenden Mercedes.

Durch die Kollision schleuderten beide Fahrzeuge seitlich in Richtung einer großen Baugrube am Fahrbahnrand der Straße. Durch den Aufprall wurden mehrere Granitquader verschoben, was vermutlich dazu führte, dass kein Fahrzeug in den Abgrund fiel.

Unfall in Bremen: Polizei ermittelt

Der 37-Jährige war nicht angeschnallt und wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus in Bremen gebracht. Der 23 Jahre alte Mercedes-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Beide Autos wurden als Beweismittel zur Geschwindigkeitsanalyse sichergestellt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Konsul-Smidt-Straße für den Verkehr gesperrt. Feuerwehr und Polizei waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Die weiteren Ermittlungen dauern an.