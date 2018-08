Übersee-Museum zeigt Skulpturen australischer Ureinwohner aus „Geisternetzen“

Bremen - Von Martin Kowalewski. Ein großes Seepferdchen hängt gegenüber der Eingangstür an der Decke und lädt die Besucher des Übersee-Museums in die neue Ausstellung „Australische Ghostnets – Kunst aus dem Meer“ ein. Mit seinen gelben, roten und hellgrünen Farben ist der benachbarte Schützenfisch ein Blickfang. Beide Skulpturen bestehen aus einem Material, das für viele Tiere im Ozean den Tod bedeutet: „Geisternetze“, herrenlos treibende Fischerei-Netze, teilweise mehrere Kilometer lang.

Aus den tödlichen Fallen ist eine bunte kleine Welt aus Ozeanbewohnern geworden. Schön anzuschauen, fordert sie den Betrachter auf, sich für den Schutz der Ozeane einzusetzen. Der Schützenfisch ist filigran gearbeitet: grobe Netze als Haut, ganz feine Netze dienen unter anderem als Innereien. Eine Riesenschildkröte sitzt in der Ecke. In ihrem Panzer sind verschiedenste Netze verwoben und ergeben eine Mischung von Grüntönen und grauen Flecken.

Die insgesamt 16 Werke von zehn verschiedenen Künstlern entstammen zwei Gemeinschaften aus dem Norden Australiens, der 500 Mann starken Aborigines-Community „Porpuraaw“ sowie der 400 Personen umfassenden „Erub-Community“ auf der Insel Torres Strait Island mit melanesischer Herkunft. Die Künstler haben Werke in der Gestalt ihrer Totem-Tiere geschaffen. Sie machen damit nicht nur auf die Zerstörung des Lebensraums Meer aufmerksam, sondern stellen eine Verbindung zu ihren Vorfahren her. DIe Ureinwohner stoßen auf große Mengen angeschwemmter Netze. Erstmalig ist in der Ausstellung „Ghost Net Art“ in Deutschland zu sehen.

Die Aborigines-Werke, allesamt Fische, haben Namen, zum Beispiel „Rupert“, „Sainty“ und „Bala“. Letztere ist bunt und strahlt mit rot-schwarzen Augen Südsee-Flair aus. Der ebenfalls farbenfrohe „Rupert“ hat aufwendig geschmückte Augen.

Kürzlich ist ein 500 Meter langes Geisternetz auch vor Warnemünde aufgetaucht. „Darin fanden viele Seevögel und Fische den Tod“, sagt die Kuratorin der Ausstellung, Stephanie Walda-Mandel. Manchmal würden Fischer alte Netze einfach wegwerfen. Die Netze würden zehn Prozent des Plastikmülls in den Ozeanen ausmachen. „Die Netze bauen sich wie Wände im Wasser auf. Die Tiere verhaken sich und geraten in einen Todeskampf. Die Netze werden schwerer und sacken langsam ab. Am Grund zerstören sie Korallen und töten weitere Tiere“, sagt Walda-Mandel.

Die Ausstellung entstand in Zusammenarbeit mit der Pariser Galerie „Arts d’Australie“. Alle Exponate können gekauft werden.

„Australische Ghostnets – Kunst aus dem Meer“ ist bis 25. November im „Kabinett Übersee“ im Übersee-Museum am Bahnhofsplatz zu sehen. Das Museum ist dienstags bis freitags von 9 bis 17 Uhr sowie sonnabends und sonntags von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet für Erwachsene 7,50 Euro.

www.uebersee-museum.de