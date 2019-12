Von Bremen auf die Überholspur

Mietwagen für einen Euro: Start-up will Mobilitätsmarkt revolutionieren

+ Okan Gürsel zeigt in einem Auto die App „Flipcar“ auf einem Smartphone. Foto: DPA/DITTRICH

Bremen - Von Christiane Mester. Mit einer vollgetankten Luxuskarosse nach Berlin, München oder einem anderen Wunschort fahren – und das zum Preis von nur einem Euro. Mit diesem Mietwagen-Angebot stellt das Bremer Start-up „Flipcar“ den Mobilitätsmarkt auf den Kopf. Wer es nutzen möchte, muss sich zunächst in der Standardklasse bewähren: Das Verhalten am Steuer überwacht und bewertet eine Software. Nur wer umsichtig fährt, darf perspektivisch in ein Premium-Modell umsteigen.