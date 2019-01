Überfall: Polizei sucht Zeugen

Bremen – Eine 44 Jahre alte Frau ist bei einem Überfall am frühen Donnerstagmorgen schwer verletzt worden. Das berichtete eine Polizeisprecherin.

Ein Jogger entdeckte die Schwerverletzte gegen 6 Uhr an der Promenade der Kleinen Weser in der Straße „Herrlichkeit“ in Höhe der Wilhelm-Kaisen-Brücke auf der Rückseite eines Bürogebäudes. Die 44-Jährige hatte dort möglicherweise die Nacht verbracht und war den Angaben zufolge von einem bisher unbekannten Mann angegriffen und zusammengeschlagen worden. Sie erlitt massive Gesichtsverletzungen, sagte die Polizeisprecherin weiter. Lebensgefahr könne nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei sucht dringend Zeugen für die Nacht und den Morgen. Hinweise an die Kripo unter Telefon 0421/362-3888. -gn

Rubriklistenbild: © dpa