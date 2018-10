Unbekannte überfallen Getränkemarkt in der Vahr

Bremen - Zwei Unbekannte haben am Montag einen Getränkemarkt in der Vahr überfallen. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 19.15 Uhr betraten zwei Männer den Markt in der Straße „In der Vahr“. Sie gingen zur Kasse und gaben vor, etwas bezahlen zu wollen. Als die 18-jährige Mitarbeiterin die Kasse öffnete, schubste einer der beiden sie zur Seite. Die Männer griffen in die Kasse und entnahmen das Geld. Anschließend flüchtete das Duo vermutlich in Richtung Sonneberger Straße, teilt die Polizei mit.

Einer der Tatverdächtigen soll etwa 18 bis 20 Jahre alt gewesen sein mit kurzen blonden Haaren und einer schlanken Statur. Bekleidet war der Mann mit einer dünnen schwarzen Daunenjacke und einer dunklen Jogginghose. Er soll einen Verband an der Hand gehabt haben sowie ein Veilchen am Auge. Sein Partner war ebenfalls etwa 18 bis 20 Jahre alt mit dunklen kurzen lockigen Haaren. Bei der Tat trug er eine Zahnspange.

Die Polizei fragt, wer am Montagabend in diesem Bereich etwas beobachtet hat und Hinweise zu den Tatverdächtigen geben kann. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter Telefon 0421/362-3888 zu melden.

Rubriklistenbild: © dpa