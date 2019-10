Überfall in Bremen-Huchting: Faustschläge ins Gesicht

Ein 20 Jahr alter Mann ist nahe des Bahnhofs Huchting von Räubern angesprochen und geschlagen worden. Als ein

Bremen – Zwei bisher unbekannte Täter haben am frühen Sonnabendmorgen in Huchting einen 20 Jahre alten Bremer überfallen. Wie eine Polizeisprecherin am Montag berichtete, ließ sich der 20-Jährige von einem Taxi kurz nach 6 Uhr an der Straße „Zum Huchtinger Bahnhof“ absetzen. Von hier trat er seinen weiteren Heimweg zu Fuß an. An der Kreuzung Alte Heerstraße/Schillighörn sprachen ihn die Räuber an.

Sie forderten Bares, berichtete die Sprecherin. Nachdem der 20-Jährige erklärte, er habe kein Geld, schlugen ihm die Täter mit den Fäusten ins Gesicht. Nun wollten sie das Handy des Mannes. Doch das gefiel ihnen nicht – es war nicht das neueste Modell und auch noch beschädigt, so die Polizei weiter. Die Täter reagierten „ungehalten und aggressiv“. Der 20-Jährige kassierte erneut Schläge, bis ein 24 Jahre alter Zeuge hinzukam. Er rief die Polizei und kümmerte sich um das Opfer.

Die Räuber flüchteten. Sie sollen 20 bis 30 Jahre alt und dunkleren Hauttyps sein sowie schwarze Haare haben. Einer trug eine Art „Security-Uniform“.

Hinweise an die Polizei unter Telefon 0421/362-3888.