Bremen: Überfall auf Paketboten

Bremen – Zwei junge Männer haben am Freitagnachmittag einen Paketboten in Findorff überfallen und verletzt.

Wie eine Polizeisprecherin am Sonntag berichtete, war der 49-jährige Bote gegen 15.40 Uhr mit seinem Zustellfahrzeug in der Kissinger Straße unterwegs. Als er mit einem Paket zu einem Hauseingang ging, griffen ihn von hinten zwei Männer an, so die Polizeisprecherin.

Einer schnappte sich die Sendung, während der andere Reizgas in das Gesicht des Zustellers sprühte. Bei der Auseinandersetzung zwischen den Männern erlitt der 49-Jährige einen Schlag gegen den Hinterkopf, wie es hieß.

Die Täter flüchteten mit der Beute. Der Bote wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Räuber sollen etwa 25 Jahre alt und 1,80 Meter groß sein. Einer hatte den Angaben zufolge schwarze Haare, einen Dreitagebart und trug einen langen blauen Mantel. Hinweise an die Bremer Kripo unter der Rufnummer 0421/362-3888.