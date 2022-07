Überfall auf Makler in Bremen: „Ich hatte Angst um mein Leben“

Von: Ralf Sussek

Die drei Angeklagten (hinter Mappen) im Prozess um einen Überfall auf einen Bremer Makler. Oben (v.l.) die Anwälte Carsten Scheuchzer, Jan Bütepage und Sven Seelkopf. © Sussek

Fortsetzung im Prozess auf einen Überfall auf einen Bremer Makler in seiner Wohnung. Das Opfer hat ausgesagt. „Ich hatte Angst um mein Leben“, sagte er vor dem Landgericht.

Bremen – Dass dieser Tag, der Überfall auf ihn, sein Leben verändert hat, daran lässt der gelernte Immobilienkaufmann keine Zweifel aufkommen. „Ich fühle mich nicht ganz so gut, ich habe noch darunter zu leiden“, sagt der Nebenkläger gleich zu Beginn seiner Zeugenaussage. Seit diesem Tag, dem 18. November 2021, hat er Schlafstörungen, Angstzustände und zwei zertrümmerte Rippen („die sind richtig kaputt“).

Angeklagt sind Turgay K. und Mehmet B., den jetzt 66-Jährigen in dessen Wohnung überfallen, misshandelt und mit Waffen bedroht zu haben. Die Anklage geht davon aus, dass die geschiedene Frau des Maklers den beiden Männern den Auftrag dazu gegeben hat. Ob sie sich nach der schwierigen Trennung rächen wollte? „Wir sollten ihn einschüchtern“, verlas einer der Anwälte am bei der Fortsetzung des Prozesses die Erklärung seines Mandanten Mehmet B.. Die Männer erbeuteten – und das räumen sie vor Gericht auch ein – zwei teure Armbanduhren, Kleidung, Dokumente und einen Mercedes. Turgay K. hatte bei dem Wagen noch davon gesprochen, dass das Opfer das Angebot einer „Leihe“ gemacht habe. Mehmet B. widersprach: „Das ist Blödsinn“, das habe das Opfer „nie gesagt“.

Überfall auf Makler in Bremen: Opfer mit Kabelbinder gefesselt

Und wenn schon: Ein solches „Angebot“, abgegeben auf dem Boden liegend und mit Kabelbinder gefesselt, würde selbst ein völlig unbegabter Jurastudent im ersten Semester als Ausrede entlarven. Der Makler (66) jedenfalls erinnert sich daran nicht mehr. Aber an anderes: „Der Große (gemeint ist Turgay K., d. Red.) war ziemlich brutal, der Kleine hat das ein bisschen entschärft.“ Während demnach Turgay K. auf der Suche nach Beute immer wieder zu dem auf dem Boden liegenden Opfer zurückkam, nach Geld fragte, es beschimpfte („Du Schwein“) und in die Rippen trat, kam „der Kleine“ fast schon deeskalierend zurück und sprach mit ihm („Bleib ruhig“). Und als „der Große“ dem Immobilienkaufmann eine Waffe an den Kopf hielt und Geld forderte („sonst drücke ich ab“), beschwichtigte Mehmet B., er solle das nicht machen, so der Makler. „Ich hatte Angst um mein Leben“, sagt dieser nun vor Gericht. So viel Angst, dass er sich in die Hose machte, wie er sagt.

Geladen war die laut B. „Schreckschusspistole“ zwar nicht. Aber das wussten nur die Angeklagten. Ebenso wie von den Rolex-Uhren, nach denen sie ausdrücklich fragten und die sie später für 8 500 Euro verkauften. „Waren die echt?“, fragt der Vorsitzende mit Blick darauf, dass die Verdächtigen auch Kleidung, und zwar gefälschte Markenware aus der Türkei, mitnahmen. „Ja, die waren echt“, sagt der Makler. Woher die Täter all das Detailwissen hatten? Da kommt die Ex-Frau ins Spiel. Sie habe in der Schilderung der Trennung aber nichts zu den Verhältnissen oder zur Adresse des Opfers gesagt, heißt es in ihrer Einlassung. Ungeklärt ist auch, wieso die Verdächtigen neben den Rolex-Uhren Papiere, abgelaufene Pässe, die Kopie eines Testaments, ein Familien-Stammbuch und alte Schulurkunden mitnahmen.

Viele der Sachen hat das Opfer inzwischen zurückbekommen. Mehmet B. bietet in seiner Einlassung eine finanzielle Entschädigung an – mit Mitteln der Familie oder aus einem Kredit. Das dürfte dem Immobilienkaufmann wenig nutzen. Sein Leben ist nun ein anderes. Aus dem Gebäude, in dessen oberstem Stockwerk sich seine zusätzlich gesicherte Penthouse-Wohnung befand, ist er ausgezogen. „Das Haus, wo die Tat passiert ist, habe ich verkauft“, sagt er, „ich kann es nicht mehr betreten.“