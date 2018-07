Täter raubt Goldkette

Bremen - Wieder ein Halskettenraub: Mitten am helllichten Tag hat ein bisher unbekannter Täter einer 65-Jährigen die Kette vom Hals gerissen.

Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag berichtete, ging die Frau am Montag gegen 16 Uhr über ein Schulgelände an der Fischerhuder Straße in Gröpelingen, als ihr ein junger Mann auf einem Fahrrad entgegenkam.

Als sie auf gleicher Höhe waren, griff der Radler der Seniorin an den Hals und entriss ihr die Goldkette. Der Räuber flüchtete zu Fuß mit seiner Beute, das Rad ließ er liegen. Die 65-Jährige stürzte bei dem Überfall zu Boden und verletzte sich leicht.

An der Kette ist ein goldener Schmetterling befestigt. Der Täter soll 20 bis 25 Jahre alt und 1,70 bis 1,80 Meter groß sein. Er hat laut Polizei einen dunklen Teint und schwarze Haare. Hinweise nimmt die Kripo unter der Rufnummer 0421/362-3888 entgegen.

gn

