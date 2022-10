Trottel-Einbrecher in Bremen kommt nicht mehr aus Supermarkt raus

Er ließ sich in einen Supermarkt einsperren, kam dann aber nicht mehr raus. In Bremen hat die Polizei einen Trottel-Einbrecher geschnappt.

Bremen – Diese Aktion ging nach hinten los: Ein 35-Jähriger wurde in Bremen von der Polizei geschnappt, weil er sich zunächst in einem Supermarkt einschließen ließ, dann aber nicht mehr hinauskam.

So riefen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Mitarbeiter des Marktes an der Berliner Freiheit die Polizei, heißt es in einer Mitteilung der Beamten. Die Angestellten hatten gehört, wie die Alarmanlage losging und nun Geräusche aus dem Inneren des Supermarkts kamen.

Trottel-Einbrecher kommt nicht mehr aus Supermarkt raus: „Er hatte sich schon auf den Boden gelegt“

Die Mitarbeiter ließen die Polizisten in das Gebäude. Dort trafen sie auf den 35-Jährigen trafen. „Dieser hatte sich schon auf den Boden gelegt und die Taschen entleert“, teilte die Polizei mit. Der Mann ließ sich widerstandslos festnehmen. Er hatte sich nach Ladenschluss versteckt und wollte offenbar Tabakwaren klauen.

Doch als er den Supermarkt verlassen wollte, scheiterte er an den Schiebetüren. Die Beamten bemerkten auch Holzlatten, mit denen der Einbrecher versucht hatte, die Türen aufzuhebeln. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen besonders schweren Diebstahls. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

