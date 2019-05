Tritte gegen den Kopf: Gruppe schlägt Mann in Bremen brutal nieder

Polizeiskandal in München

Brutaler Angriff in Bremen: Eine Gruppe Männer schlägt einen Mann von hinten brutal nieder. Die Polizei spricht von einem versuchten Tötungsdelikt und sucht dringend Zeugen.

Bremen - Am späten Dienstagabend griff nach Angaben der Polizei eine unbekannte Personengruppe einen 56-jährigen Bremer im Stadtteil Blumenthal an. Die Angreifer schlugen den Mann ersten Ermittlungen zufolge von hinten nieder und traten ihm massiv gegen den Kopf. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Bremer Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 23.30 Uhr ging der 56-Jährige den Neuenkirchener Weg auf Höhe der Vorberger Straße entlang. Bei einer dortigen Bäckerei wurde er aus einer mehrköpfigen Personengruppe heraus unvermittelt angepöbelt. Ohne darauf einzugehen, ging der Mann weiter den Neuenkirchener Weg entlang, bis er in einen Stichweg zur Köhlhorster Straße einbog. Offensichtlich verfolgte ihn die Tätergruppe nun.

Der Bremer wurde kurz später plötzlich von hinten niedergeschlagen und verlor das Bewusstsein. Als er wieder zu sich kam stellte er fest, dass ihm u.a. Bargeld entwendet wurde. Er wandte sich an einen Passanten, der die Polizei alarmierte.

Der Geschädigte erlitt schwere Verletzungen im Kopfbereich und musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei ermittelt nun wegen eines versuchten Tötungsdeliktes und fragt, wer in der Nacht zu Mittwoch im Bereich des Neuenkirchener Wegs / Köhlhorster Straße etwas beobachten konnte und Hinweise geben kann. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362-3888 zu melden.