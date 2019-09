Die Polizei Bremen hat am frühen Sonntagmorgen einen Schuss abgegeben. Grund dafür war die Flucht von Tatverdächtigen in einem gestohlenen Auto.

Bremen - Einsatzkräfte wollten in der Nacht zu Sonntag gegen 4.10 Uhr die Insassen eines gestohlenen Autos in der Bremer Innenstadt kontrollieren. Die drei Männer entzogen sich der Kontrolle und flüchteten. Dabei fiel ein Schuss durch einen Polizisten. Es wurden nach derzeitigen Erkenntnissen keine Menschen verletzt.

Schuss in Richtung Autoreifen

Die Zivilkräfte entdeckten zuvor in der Schillerstraße den am Freitag als gestohlen gemeldeten VW Golf. Wenig später stiegen drei Männer ins Auto und fuhren los. Mit eingeschaltetem Aufsetzblaulicht stoppten die Polizisten den Wagen an derContrescarpe und stiegen aus ihrem Dienstwagen. In dem Moment ließ der Fahrer des Golfs den Motor aufheulen und setzte zurück. Währenddessen kam es zu einer Schussabgabe in Richtung Reifen. Das Trio raste davon, teilt die Polizei mit.

Polizei Bremen fahndet nach VW Golf

Die Polizei fahndet nach den Verdächtigen und dem schwarzen VW Golf, Kennzeichen HB-OG 790. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter Telefon 0421/3623888 entgegen. Die weiteren Ermittlungen, auch zum Schusswaffengebrauch, dauern an.

