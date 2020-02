Tödlicher Betriebsunfall: Gerüstbauer stürzt von einem Dach ab

In Bremen ist ein Gerüstbauer tödlich verletzt worden.

Bei einem Betriebsunfall in Bremen ist ein Arbeiter von einem Dach gestürzt. Der Mann wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch vor Ort starb.

Bremen - Der Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen 16.30 Uhr auf einem Firmengelände an der Straße Beim Industriehafen in Bremen. Auf dem Gelände einer Spedition sind zu diesem Zeitpunkt Sanierungsarbeiten durchgeführt worden.

Ein 48 Jahre alter Gerüstbauer stürzte dabei aus bislang ungeklärter Ursache von dem Dach einer Industriehalle und fiel etwa acht Meter in die Tiefe, heißt es von der Polizei Bremen. Arbeitskollegen fanden den Mann auf dem Boden vor und alarmierten umgehend den Rettungsdienst. Eine Reanimation des Mannes verlief allerdings erfolglos, er starb noch vor Ort.

Zur Klärung des Unfallhergangs ermitteln nun die Polizei Bremen und die Gewerbeaufsicht.