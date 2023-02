Musik-Komödie auf dem Theaterschiff: Sehnsucht in luftiger Höhe

Von: Martin Kowalewski

Teilen

Eine „Hexe“ mitten auf dem Hochhausdach. Allerdings kommt die so verkleidete Katrin (Sabine Bönecker) ganz normal durch die Tür vom Treppenhaus. © Linus Klose

Premiere auf dem Theaterschiff Bremen an der Tiefer: Zu sehen ist jetzt die Musik-Komödie „Over the top“. Dabei geht‘s hoch hinaus.

Bremen – Tief bewegend: Viktor (Lutz Standop) singt „If you leave me now“ und blickt vom Hochhausdach hinab in die Tiefe. Der vermeintliche Abschied von seiner geliebten Lederjacke. Die Musik-Komödie „Over the top“ (Regie: Fabian Joel Walter) mit vielen Songs aus den 70ern führt vier markante Charaktere auf dem Dach eines Hochhauses in der Silvesternacht zusammen. Sehnsucht und Verzweiflung sind Thema. Das Stück feierte am Donnerstagabend Premiere auf dem Theaterschiff Bremen.

Immerhin: Es ging nur für eine Lederjacke abwärts. Später wird sich Viktor sie zurückholen. Aber eigentlich wollte Viktor selber hinabspringen. Er hat jedoch vergessen, einen Abschiedsbrief für seine Ex abzugeben, die in dem Hochhaus gerade eine Kostümparty feiert. Seine Rettung kommt in Schwarz, mit enger Lederhose. Nicole (Tanja Müller), die Viktor von Sprung abhält, kann mit ihrer Erscheinung sicher einige Männerherzen höherschlagen lassen, aber auch die Fans des Films „Grease“. Sie hat sich als Sandy verkleidet. Und sie kennt Viktor von irgendwo her, und zwar aus dem Werbeblock vor den Nachrichten. Da verspricht er Abhilfe bei einem trägen Darm oder einer schwachen Blase. Tiefpunkt einer Schauspiel-Karriere.

Nicole hat ein kleines Problem – zwei Männer auf der Party: ihre Verabredung, der Zumba-Kursleiter Umberto, und leider auch ihr Bald-Ex, wie sie ihn zunächst nennt. Umberto flirtet aber derweil schon fremd.

„Ich werde kein Rockstar sein. Ich werde eine Legende sein“, sagt Marian (Stefan Reil). Doch kurz danach wirkt er schon längst nicht mehr so selbstsicher. Immerhin hat er gerade für eine knisternde Eröffnung der Handlung gesorgt mit Queens „Crazy little thing called love“. Eine interessante Erscheinung, nicht konsequent anrüchig, sondern auch mit einer gewissen Herzlichkeit. Er ist ein Ein-Mann-Unterhalter auf der Party. Zwischen ihm und Nicole funkt es gewaltig.

Theaterschiff: Schauspieler überzeugen auch mit Gesang

Eine Hexe mit Besen erscheint, der Song „Ride like the wind“, bekannt durch Christopher Cross, erklingt. Katrin (Sabine Bönecker) hat sich als grüne Hexe aus dem Musical „Wicked“ verkleidet und legt eine Choreographie mit dem Besen hin. Am Ende ist Viktor k.o.-geschlagen. Die Hexe wirkt nicht unbedingt so, als wolle sie einen Mann mit nach Hause nehmen, sie will eigentlich nur gehen. Doch auf dem Dach lässt es sich gut plaudern, tanzen, singen und sogar „Tat oder Wahrheit“ spielen. So kommt einiges ans Tageslicht. Etwa: Katrin ist seit sieben Jahren in einen Mann verliebt, der davon nichts wissen soll.

Die vier Schauspieler beeindrucken mit hervorragendem Gesang. Während Katrin sich im „Tat-oder-Wahrheit-Spiel“ von vier Kleidungsstücken trennen muss – was allerdings zu keinem Strip führt, aber zu einer witzigen Tanzdarbietung –, erklingt beispielweise „You can leave your hat on“. Standop beeindruckt mit einer energischen Stimme. Die beiden Frauen im Set singen eine interessante Version von „Confusion“. Gerade haben die Zuschauer erfahren: Viktor wurde von seiner Ex in einem Gewächshaus auf dem Dach mit einer Schauspielschülerin erwischt.

Begeistertes Publikum auf dem Theaterschiff Bremen

Eine gemeinsame Zugabe am Schluss zeigt nochmal die Stimmpracht der vier Darsteller. Auch die Choreographien sind überzeugend. „Night fever“ ist im Programm. Marian hat dafür den passenden Schwung drauf, und schließlich tanzen er und Nicole synchron. Immer wieder dabei ist auch eine niedliche Waschbär-Figur. Das Publikum klatscht oft mit. Am Ende gibt es Applaus und für jeden der vier Darsteller Begeisterungsrufe.

Die Musik-Komödie „Over the top“ von Tanja Krauth und Michael Fajgel ist bis 8. April auf dem Theaterschiff Bremen (Tiefer 104/Anleger 4) zu sehen. Nächste Vorstellungen: 5. Februar, 15 Uhr, 10. Februar, 20 Uhr, 11. Februar, 17 und 20 Uhr, 12. Februar, 15 Uhr. Tickets gibt es unter anderem in den Geschäftsstellen unserer Zeitung. Eintritt: um die 32 Euro.