Theaterschiff und Packhaustheater setzen weiter auf Komödien und Nostalgie

Der Pop der 80er Jahre spielt eine große Rolle in der Produktion „Boygroup“, die das Bremer Theaterschiff im November herausbringt. Kommen die „Small Town Boys“ noch einmal zusammen? Das ist dann die Frage.

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Nostalgie, Komik, Wiedererkennungseffekte – aus all dem und einigem mehr speist sich der Erfolg von Theaterschiff (Tiefer) und Packhaustheater (Schnoor). Beiden Bühnen aus dem Imperium von Impresario Knut Schakinnis geht‘s gut. Die gerade abgelaufene Saison war „das wirtschaftlich erfolgreichste Jahr“, sagt Schakinnis. „Da wollen wir drauf aufbauen.“

Denn: „Wenn man Erfolg hat, muss man nachladen. Wenn man keinen Erfolg hat, muss man beten. Beides hilft manchmal. . .“ Zuweilen hilft es auch, Details zu ändern. An Bord des Theaterschiffs etwa wurden zwar insgesamt weniger Vorstellungen gegeben – dafür aber spielte man häufiger im großen Saal. Das senkte die Kosten und steigerte den Ertrag. In der Bilanz stehen nun 40 365 Zuschauer bei den Eigenproduktionen (Vorsaison: 42 081 Besucher). Die Zahl der Vorstellungen sank von 345 auf 254. Und die Platzausnutzung liegt bei durchaus spektakulären 90,1 Prozent (Vorsaison: 81,1 Prozent).

Und was soll man sagen? Hier lacht das Umland! Denn mehr als die Hälfte des Publikums bei all den Komödien, Revuen und Musikstücken kommt nicht aus Bremen, sagt Schakinnis. Das gelte auch für das Packhaustheater im Schnoor.

Mit der Bühne, die Schakinnis praktisch wiederbelebt hat, sei man nun auch „voll in den schwarzen Zahlen“. Die Besucherzahl ist deutlich auf nunmehr 24 692 gestiegen (Vorsaison: 19 985). Im Packhaus lag die Auslastung mit 72,9 Prozent etwa auf dem Niveau der vorherigen Saison. Zahl der Vorstellungen hier: 242 (vorher: 194).

Und nun? Nun kommen Granaten. Mit dem Stück „Granaten“ jedenfalls will Schakinnis die neue Saison auf dem Theaterschiff eröffnen – die Premiere ist am Donnerstag, 13. September. Schakinnis führt hier selbst Regie. Es geht um „fünf Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs“, heißt es.

Vier Männer stehen bei der nächsten Theaterschiff-Premiere im Fokus. Am 8. November kommt „Boygroup“ heraus – es geht um Nostalgie und Jugenderinnerungen; zudem greift man den auf deutschen Bühnen um sich greifenden Boygroup-Trend auf. Erzählt wird die Geschichte einer Boygroup aus den 80ern, die ein Comeback feiern will – obwohl die „boys“ von einst längst reifere Herrschaften sind.

Zurück in die Gegenwart. Seit geraumer Zeit schon schreiben Autorinnen aus dem Schakinnis-Team eigene Stücke, dafür gibt es sogar einen eigenen Theaterverlag. „Wir freuen uns, wenn wir eigene Themen entwickeln können“, sagt Schakinnis. Das läuft: „Hitparade“ beispielsweise wurde inzwischen nach Braunschweig verkauft, „Liebe, Lust und Lockenwickler“ nach Würzburg. Im Januar 2019 bringt das Theaterschiff eine Liebes- und Eifersuchts-Komödie mit dem Arbeitstitel „Klinikum Bremen-Mitte“ (Autorin: Astrid Schulz) heraus. Sie spielt in einem Krankenhauszimmer.

Im Packhaustheater gibt‘s unterdessen eine Fortsetzung des Publikumserfolgs „Liebe, Lust und Lockenwickler“ – wieder von Martina Flügge: „Triebe, Tratsch und Trockenhaube“. Uraufführung: am 22. November.

Zuvor (Donnerstag, 16. August) hat im Packhaus „Eis, Eis, Baby“ Premiere – womit es in die 90er geht. Co-Autor und Regisseur: Komödien-König Christian Kühn („Tussipark“). Die Musicalkomödie erzählt die Geschichte des Traums von einer eigenen Eisdiele im Urlaubsparadies.